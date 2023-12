Υποστολή σημαίας στη Σλοβενία: Αποσύρθηκε ο Ντράγκιτς

Ο σπουδαίος διεθνής γκαρντ που έγραψε ιστορία τόσο στο NBA, όσο και στις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να… κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια σε ηλικία 37 ετών.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (30/12), ο Γκόραν Ντράγκιτς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Μετά από 15 σεζόν στο NBA, ο Σλοβένος αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά. Σε αυτές πρόλαβε να παίξει για τους Σανς, τους Χιτ, τους Ρόκετς, τους Ράπτορς, τους Νετς, τους Μπουλς και τους Μπακς. Επίσης, έγινε μία φορά All-Star (2018), μπήκε στην All-NBA Third ομάδα το 2014, χρονιά που επίσης αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης.

Βέβαια, το μεγαλύτερό του επίτευγμα ήταν η κατάκτηση του Eurobasket το 2017 με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη διοργάνωση αναδείχθηκε και MVP. Όπως έγινε γνωστό, ο Ντράγκιτς θα παίξει ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι τον Αύγουστο στην πατρίδα του, για να πει το… οριστικό «αντίο».//Α.

