Ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε Ευηνοχώρι και Γαλατά

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι τις τελευταίες ημέρες έχει τεθεί υποψία για την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε δύο εκτροφές στις περιοχές Ευηνοχωρίου και Γαλατά του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας.

Aναμένεται η επιβεβαίωση από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Ήδη έχουν ληφθεί μέτρα επί υποψίας στις δυο εκτροφές βάση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας για να προσδιοριστεί η διασπορά του νοσήματος και να ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν.

Σημειώνεται ότι η νόσος της ευλογιάς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος κυρίως των προβάτων, αλλά και των αιγών, με συμπτώματα υψηλό πυρετό, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θανάτους ζώων. Τα υγιή ζώα μολύνονται μετά από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα, βόσκηση σε μολυσμένο βοσκότοπο, αλλά και μετά από έμμεση επαφή με μολυσμένα αντικείμενα ή προϊόντα (π.χ. εργαλεία, οχήματα, χόρτα, στρωμνή, μαλλί, δέρματα κ.λ.π.).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

o Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

o Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις

o Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.

o Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.

Σημειώνεται ότι η απόκρυψη των συμπτωμάτων και η ανεξέλεγκτη απόρριψη πτωμάτων ζώων επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Τονίζεται ότι η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.