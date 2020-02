Υποψήφιος MVP Ιανουαρίου ο Ντάουντα του Παναιτωλικού

Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του NIVEA MEN Player of the Month (17η, 18η, 19η, 20η & 21η αγωνιστική). Μπείτε στο vote.slgr.gr και ψηφίστε τον NIVEA MEN Player of the Month. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00.

Οι υποψήφιοι NIVEA MEN Player of the Month του Ιανουαρίου είναι οι ακόλουθοι:

1/ Μάνταλος (ΑΕΚ)

2/ Μπαράλες (Αστέρας Τρίπολης)

3/ Φοσέ (Ξάνθη)

4/ Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός)

5/ Διούδης (Παναθηναϊκός)

6/ Ντάουντα (Παναιτωλικός)

7/ Βιεϊρίνια (ΠΑΟΚ)