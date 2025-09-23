Υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Θέρμου – ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Θέρμου – ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
Την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (ΤΕΕ/Αιτ/νίας) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θέρμου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας.

 

Στην υπογραφή παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτ/νίας κ. Παναγιώτης Κέκελος, με τον οποίο – όπως σημείωσε ο Δήμαρχος – αντάλλαξαν απόψεις τόσο για τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της σύμβασης, όσο και για θέματα υποδομών που αφορούν ευρύτερα την περιοχή.

Ο κ. Κωνσταντάρας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με το ΤΕΕ, τονίζοντας ότι το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί «ένα κομβικό εργαλείο χωρικού σχεδιασμού που θα καθορίσει την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Θέρμου, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

23 Σεπ 2025

Ετικέτες: Δήμος Θέρμου, Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Σύμβαση, ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

