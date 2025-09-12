Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή των κερκίδων στο γήπεδο Μεσολογγίου

Τη σύμβαση για το έργο της κατασκευής των κερκίδων του γηπέδου Μεσολογγίου, υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, με τον εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας σήμερα Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του γηπέδου και προσφέροντας καλύτερες συνθήκες για αθλητές και φιλάθλους, καθώς σε αυτόπεριλαμβάνονται παράλληλα εργασίες αποκατάστασης στα αποδυτήρια, στους χώρους αποθήκευσης, στα γραφεία, στα μπάνια και σε άλλες βοηθητικές υποδομές.

Η δημοτική αρχή, με συνέπεια στον σχεδιασμό της για την ενίσχυση του αθλητισμού, συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις υποδομές και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού.

Το έργο με τίτλο «Ενίσχυση και αποκατάσταση κτιρίου κερκίδων γηπέδου Μεσολογγίου», συνολικού προϋπολογισμού 497.575,58 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (Κωδικός ΟΠΣ 5225058 – ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – Τομέας Αθλητισμού 2021-2025). Αποτελεί ένα από τα δύο έργα που υλοποιούνται στο γήπεδο με χρηματοδότηση του Υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση(το δεύτερο αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των εγκαταστάσεων). Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό για τη στήριξη, η οποία συμβάλλει ώστε το Μεσολόγγι να αποκτήσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο.