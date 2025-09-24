Υπόγειοι κάδοι και βυθιζόμενες μπάρες στο Αγρίνιο: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση

Υπόγειοι κάδοι και βυθιζόμενες μπάρες στο Αγρίνιο εισέρχονται στην τελική τους ευθεία. Η γραφειοκρατία της ΔΕΗ και ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε ξεπερνιούνται και έτσι σύντομα αναμένεται η ενεργοποίηση των συστημάτων.

Σύντομα τελειώνει ο μήνας και έπειτα σιγά – σιγά θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση των υπόγειων κάδων, αλλά και των βυθιζόμενων μπαρών στο πεζοδρομημένο κέντρο του Αγρινίου. Πλέον, ο Δήμος βρίσκεται στην τελική ευθεία, ενώ επιλύθηκαν και κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως που προέκυψαν στις μπάρες του πεζόδρομου της οδού Παπαστράτου.

Τόσο την προηγούμενη εβδομάδα όσο και την τρέχουσα, εθεάθη συνεργείο να πραγματοποιεί εργασίες σε διάφορα σημεία για την τελική σύνδεση των υπόγειων κάδων. Προτεραιότητα τώρα του Δήμου είναι η οργάνωση του τρόπου ενημέρωσης των πολιτών, τόσο για τη λειτουργία των υπόγειων κάδων, όσο και των βυθιζόμενων μπαρών. Πριν όμως γίνει η ενημέρωση, θα πρέπει να γίνει από τη ΔΕΗ η σύνδεση όλων των σημείων που πρέπει (κάδων και μπαρών), αν και κάποια ήδη έχουν συνδεθεί και να γίνουν και οι απαραίτητες τελικές δοκιμές.

Ο γενικός γραμματέας του Δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιώλης μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» σημείωσε: «Είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ενεργοποιηθούν οι μπάρες. Το πρόβλημα υπήρξε στις μπάρες του πεζόδρομου της οδού Παπαστράτου και ήταν τεχνικής φύσεως, αλλά έχουν συνδεθεί οι μπάρες αυτές και πλέον αναμένεται να λειτουργήσουν άμεσα. Η καθυστέρηση που σημειώνεται ήταν από τη ΔΕΗ. Έπρεπε να καταβληθούν τα χρήματα και μετά να συνεχιστούν κάποιες διαδικασίες και να ξεκινήσουν οι εργασίες σύνδεσης.

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες και ξεπεράστηκε και το πρόβλημα τεχνικής φύσεως που προαναφέραμε είναι θέμα σύνδεσης από την ΔΕΗ. Και με τους υπόγειους κάδους ισχύει το ίδιο. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα κόλλημα και αναμένουμε την σύνδεση από τη ΔΕΗ. Είναι θέμα χρόνου πλέον, διότι έληξε και το καλοκαίρι που είναι περίοδος αδειών και ήδη τις προηγούμενες ημέρες το συνεργείο που ανέλαβε αυτή τη δουλειά ήταν σε κάποια σημεία που έχουν τοποθετηθεί υπόγειοι κάδοι.

Έγιναν δόκιμες κατά την τοποθέτηση τόσο των υπόγειων κάδων, όσο και των βυθιζόμενων μπαρών στους πεζόδρομους, αλλά με τον εξοπλισμό αυτών που έκαναν τις εργασίες. Όταν θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της σύνδεσης από τη ΔΕΗ, θα γίνουν οι τελικές δοκιμές, διότι πρέπει να υπάρξει και χρόνος για την ενημέρωση των πολιτών.

Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί για το πώς λειτουργούν οι υπόγειοι κάδοι, αλλά και οι κάτοικοι του κέντρου και πέριξ των σημείων που υπάρχουν οι βυθιζόμενες μπάρες να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν η πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Έπρεπε να γίνει το αίτημα, να γίνουν οι καλωδιώσεις και όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες και ταυτόχρονα έπρεπε να συμβαδίζει και το γραφειοκρατικό κομμάτι με την κάθε φάση του έργου. Η γραφειοκρατική διαδικασία είναι μεγάλη και δύσκολη και για τα δύο έργα. Όπως και αν έχει όμως ήδη βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και η προτεραιότητα είναι πλέον ο τρόπος ενημέρωσης των πολιτών».

