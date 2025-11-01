Υποδοχή Τιμίας Κάρας Αγίου Βησσαρίωνος στην Αμφιλοχία

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Συμμετείχαν ο Ιερός Κλήρος της περιοχής, με επικεφαλής τον Ιεροκήρυκα, Αρχιμ. Θεολόγο Ντούβαλη και τον Αρχιερατικό Επίτροπο Αμφιλοχίας και Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, Πρωτοπρ. Οδυσσέα Κυρόσιμο και οι εκπρόσωποι των τοπικών δημοτικών και αστυνομικών αρχών, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας κ. Θανάση Τορουνίδη. Τις προβλεπόμενες τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Αμφιλοχίας.

Την Τιμία Κάρα μετέφερε, εκ της Ιεράς Μονής Δουσίκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, όπου φυλάσσεται μόνιμα, ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος, Αρχιμ. Βησσαρίων.

Ακολούθησε ο πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού, ο οποίος κατά την προσφώνησή του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τα ιερά λείψανα των Αγίων μας αποτελούν τον αδαπάνητο πνευματικό θησαυρό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι η ακένωτη πηγή των ιαμάτων, η διαρκής πιστοποίηση της Πεντηκοστής μέσα στην Εκκλησία, αφού η Χάρις του Παρακλήτου σκηνώνει στους Αγίους και τους μεταβάλλει σε έμψυχους ναούς της χάριτος του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος. Αυτή η Χάρις παραμένει και μετά την κοίμηση των Αγίων και ενεργεί τα ένδοξα και θαυμάσια, δια των ιερών και χαριτοβρύτων λειψάνων τους, στα οποία η Αγία μας Εκκλησία αποδίδει μεγίστη τιμή και σεβασμό, καθώς αποτελούν την ορατή διαχρονική παρουσία των Αγίων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και μέσα στη ζωή του κάθε πιστού.

Σήμερα στην όμορφη αυτή πόλη της Αμφιλοχίας, εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου έχουμε την εξαιρετική ευλογία και την μεγίστη πνευματική χαρά να υποδεχόμαστε την ιερά και χαριτόβρυτο Κάρα του εν Αγίοις πατρός ημών Βησαρίωνος, του Θαυματουργού, προερχομένη από την ομώνυμο Ιερά, Σεβασμία και Παλαίφατο Μονή του Δουσίκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης. Την χαρά μας αυξάνει το γεγονός, ότι την Τιμία Κάρα του Αγίου Βησαρίωνος εκόμισε και συνόδευσε ο άγιος Καθηγούμενος, Γέροντας Βησσαρίων, κατόπιν κανονικής αδείας και ευλογίας του Ποιμενάρχου του, Σεβασμιωτάτου εν Χριστώ αδελφού κ. Χρυσοστόμου.



Καλωσορίζουμε τον άγιο Καθηγούμενο στην όμορφη και γραφική πόλη της Αμφιλοχίας και στον ιστορικό αυτό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Τον ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή του στο φιλάγιο αίτημα του Προΐσταμένου αυτής της Ενορίας και Αρχιερατικού Επιτρόπου Αμφιλοχίας, του π. Οδυσσέως και του περί αυτόν Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αλλά και για τους κόπους στους οποίους υπεβλήθη για την μεταφορά της Αγίας Κάρας.

Είμαι βέβαιος, ότι η παρουσία του Αγίου Βησαρίωνος θα προσφέρει χάρη και ευλογία παρά Θεού και θα ενισχύσει τον πνευματικό αγώνα των πιστών μέσα από το πλούσιο τριήμερο των πνευματικών και λατρευτικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Άγιε Καθηγούμενε, σας ευχαριστούμε πολύ και σας παρακαλούμε, μετά την επιστροφή σας στην Ιερά Μονή σας, να ενθυμείστε του ονόματος του Επισκόπου αυτής της εκκλησιαστικής επαρχίας, του ιερού κλήρου, των αρχόντων και του φιλαγίου λαού στις καθημερινές προσευχές σας, αλλά και να μεταφέρετε τον αδελφικό μας ασπασμό και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στον σεπτό Ποιμενάρχη σας, Σεβασμιώτατο εν Χριστώ αδελφό, Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο».

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος, Γέροντας Βησσαρίων ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο σύνδεσμο της Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής του Βάλτου με την Ιερά Μονή Δουσίκου και την ευλάβεια των κατοίκων προς τον Άγιο, που ξεκινά από πολύ παλιά, από τον 18ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς συνηθιζόταν να προσκαλείται η Τιμία Κάρα στην περιοχή, ιδιαίτερα σε περιόδους λοιμικών νόσων που έπλητταν ανθρώπους και ζώα. Επίσης, αναφέρθηκε στον βίο, τα θαύματα και το ποιμαντικό και κοινωνικό έργο του Αγίου Βησσαρίωνος.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://photos.app.goo.gl/kVfMBL1go3SvvNn8A