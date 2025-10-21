Υποδοχή Ιερού Λειψάνου Αγίου Δημητρίου στην Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα η πόλη του Αγρινίου και η Ενορία του Αγίου Δημητρίου υποδέχθηκαν απότμημα εκ του ιερού και μυροβλύζοντος Λείψανου του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, το απόγευμα της Δευτέρας 20ης Οκτωβρίου 2025.

Το Ιερό Λείψανο που προέρχεται από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων και μετέφερε ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος, Αρχιμ. Θεοφάνης Κάσσος, υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του φιλαγίου λαού, στον προαύλιο χώρο του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Ακολούθησε ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Κατά την προσφώνησή του ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Θεοφάνης μετέφερε τις ευχές του Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου και αναφέρθηκε στην τιμή των ιερών λειψάνων μέσα στην ζωή της Εκκλησία, καθώς και στα πολλά θαύματα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Ο Σεβασμιώτατος κατά την αντιφώνησή του, ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων, Αρχιμ. Θεοφάνη για την μεταφορά του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου στην μεγαλώνυμη και ομώνυμη Ενορία της πόλεως του Αγρινίου, στο πλαίσιο της διοργανώσεως των «Δημητρίων 2025».

Αναφερόμενος στην παρουσία του Ιερού Λειψάνου στην φετινή πανήγυρη και στην ευλάβεια των κατοίκων της Ενορίας προς τον Άγιο, τόνισε ότι «σε κάθε Ενορία που ο Άγιος Δημήτριος είναι προστάτης και έφορος πλεονάζει και υπερπερισσεύει και το ιεραποστολικό και το κατηχητικό και το φιλανθρωπικό έργο. Έτσι συμβαίνει και σε αυτήν την Ενορία, με την προσωπική μέριμνα του Προϊσταμένου του Ναού του π. Κωνσταντίνου Καντάνη, συνεπικουρούμενος από τους εκλεκτούς συνεργάτες του. Η Ενορία αυτή έχει να επιδείξει ένα θαυμαστό έργο σε όλα τα επίπεδα της ενοριακή ζωής, στην τέλεση των ιερών ακολουθιών, στην διακονία του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως, στην φιλανθρωπία με την ίδρυση του Σπιτιού Γαλήνης Χριστού, στην στήριξη της νεότητος με τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στον τομέα της κατήχησης με τη λειτουργία των Κατηχητικών Σχολείων και τους Κύκλους Μελέτης Αγίας Γραφής, στον τομέα στήριξης της οικογένειας με τη λειτουργία της Σχολής Γονέων, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες αγκαλιάζουν κάθε κοινωνική πτυχή αυτής της Ενορίας και αυτής της πόλης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι κατά την φετινή πανήγυρη ο Άγιος Δημήτριος θα είναι και σωματικά παρών, διά του Ιερού Λειψάνου και ευχήθηκε «να σπεύσει ως Στρατηλάτης και να απομακρύνει κάθε πειρασμό, κάθε δοκιμασία, κάθε θλιβερή περίσταση από την ζωή των ανθρώπων, που θα προστρέξουν να τον προσκυνήσουν και να εκζητήσουν τις πρεσβείες του».

Το ιερό λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, ενώ καθημερινά θα τελούνται οι ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος του Αγίου Δημητρίου.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/xhwtPY93oEGGZNoa7