«Υπόδειγμα ήθους ο Παναγιώτης Χονδρός» - Δήλωση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το θάνατό του

Δήλωση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θάνατο του 48χρονου Παναγιώτη Χονδρού από το Μεσολόγγι.

Tη βαθιά του θλίψη για την ξαφνική απώλεια του υπαλλήλου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& και συναδέλφου Παναγιώτη Χονδρού, σε ηλικία μόλις 48 ετών, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός.

Όπως δήλωσε ο κ. Κατσαρός, ο εκλιπών, που για χρόνια εργαζόταν στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και στην Πάτρα, υπήρξε υπόδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Ήταν άριστος συνεργάτης, πρόθυμος με υψηλό αίσθημα προσφοράς, ενώ διακρινόταν για τη σεμνότητά του. Ο θάνατός του αφήνει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές όλων των συναδέλφων του.

Ο φορέας μας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους

οικείους του, με την ευχή να είναι πάντα γεροί για να τον θυμούνται με αγάπη.