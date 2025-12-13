Υποχώρησαν κάγκελα σε αθλητικό κέντρο στη Νάξο, εργάτες έπεσαν σε τάφρο

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Νάξο, στο χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχώρησε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο και να εγκλωβιστούν.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία ξεκίνησε την επιχείρηση του απεγκλωβισμού των εργατών.

Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον δεύτερο εργάτη η Πυροσβεστική χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και μέχρι στιγμής η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, δε φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

protothema.gr