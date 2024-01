Από τις 15:00 ώρας Ελλάδας, σήμερα Κυριακή (28/1) οι Γάλλοι αγρότες με τα τρακτέρ τους θα αρχίσουν να μαζεύονται στους βασικούς άξονες γύρω απο το Παρίσι (τουλάχιστον οκτώ) για να μπλοκάρουν απο το βράδυ και για μια εβδομάδα τον ανεφοδιασμό του Παρισιού, όπως υποστηρίζει το βασικό συνδικάτο FNSΑ.

Οι αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, προειδοποιούν τους εργαζόμενους (η πλειονότητά αυτών που εργάζονται στο Παρίσι μένει σε προάστια κοντινά και μακρινά) ότι θα δυσκολευτούν πολύ.

Η «πολιορκία» του Παρισιού δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει γιατί οι αγρότες πρέπει να προσδιορίσουν τί θα πει «μπλοκάρω» ή/και «παρεμποδίζω».

HOLY SHIT – FRANCE PROTESTS

The protests are escalating as Farmers take to digging up Highways that lead into Paris

They are suffocating the French Capital & restricting supply chains – this is now MUCH more than just protesting ludicrous taxes – this is about all the… pic.twitter.com/krovAFItC1

January 27, 2024