Υπό κατάληψη παραμένει από αγρότες το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Καμία πτήση μέχρι τις 10:00

Κλειστό και παραμένει υπό κατάληψη το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 το βράδυ και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και στις 10:00 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12), αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα. Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι.

Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις.

Μουσική και ψησταριές τη νύχτα στο αεροδρόμιο

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των αγροτών στο αεροδρόμιο, η νύχτα γέμισε με παραδοσιακούς ήχους, ενώ έστησαν και ψησταριές.

