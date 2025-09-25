Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε οικοπεδική έκταση στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου, πίσω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, υπό τον συντονισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, Θάνου Χριστοβασίλη. Η φωτιά κατέκαψε περίπου δύο στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, χωρίς να απειλήσει κατοικίες ή επιχειρήσεις.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα, αποτρέποντας τον κίνδυνο εξάπλωσής της.

Σωτήρης Καρέλης