Υπό ανάπλαση η πλατεία του Αστακού - Που απαγορεύεται η στάθμευση

Άρχισαν οι εργασίες για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Αστακού και για το λόγο αυτό θα ισχύσουν απαγορεύσεις στη στάθμευση των οχημάτων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες του Αστακού, ότι εκκίνησε το μεγάλο έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας του Αστακού. Απαγορεύεται η στάθμευση περιμετρικά της πλατείας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και όσο διαρκέσει το έργο.

Άλλο ένα έργο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελείται στο Δήμο μας, που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Δείτε εικόνες: