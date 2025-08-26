Υπεύθυνοι οι κτηνοτρόφοι στην Αιτωλοακαρνανία (τουλάχιστον συγκριτικά με την Αχαΐα)

Παρά τα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα, οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης.

Κρίνοντας από τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα ιδίως στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας με τη διασπορά του ιού της ευλογιάς αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα πολλές εκατοντάδες ίσως μέχρι και τις 3.000 ζώα να θανατωθούν, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας και πέρυσι με την πανώλη και με την περίπτωση της ευλογιάς σε πολύ μεγάλο βαθμό συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις των κτηνιάτρων, συμβάλλοντας έτσι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μην υπάρξει εξάπλωση της ασθένειας και να ελεγχθεί η κατάσταση.

Στην Αχαΐα όμως το Σαββατοκύριακο είχαμε ακόμη και συλλήψεις κτηνοτρόφων, οι οποίοι παρά τις απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί, επιχείρησαν να μετακινήσουν ζώα. Μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες και στον κρατικό μηχανισμό (ελλιπείς έλεγχοι, υποστελέχωση σε κτηνιάτρους κτλ) που επί δύο χρόνια τώρα η κτηνοτροφία της χώρας «ταλαιπωρείται» με τις ζωονόσους, όμως κάπου υπάρχει και η ατομική ευθύνη, όσο κι αν αυτή η έννοια ενοχλεί κάποιους.

Και εξετάζοντας τα πράγματα από περιοχή σε περιοχή φαίνεται η διαφορά, όπου οι κτηνοτρόφοι έδειξαν υπεύθυνη στάση υπάρχει διαφορά και είναι υπέρ τους.

