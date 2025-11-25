Υπέρβαρα τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τη χαρτογράφηση της επιδημιολογικής κατάστασης της παιδικής παχυσαρκίας στην Δυτική Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου και της 6ης ΥΠΕ τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας είναι υπέρβαρα.

Η καταγραφή, η οποία συμπεριέλαβε 2.730 παιδιά, ανέδειξε συνολικό επιπολασμό 21,6% για το υπερβάλλον σωματικό βάρος και 7,0% για την παχυσαρκία, με εμφανείς περιφερειακές και δημογραφικές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, η Δυτική Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό παιδιών με υπερβάλλον σωματικό βάρος (24,6%), ενώ η Πελοπόννησος το υψηλότερο ποσοστό παιδιών με παχυσαρκία (9,1%).

Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη συστηματική καταγραφή ανθρωπομετρικών δεδομένων του παιδικού πληθυσμού (ηλικίας 3-16 ετών) στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Health4EUKids κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025 από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώθηκε αυξητική τάση του επιπολασμού της παχυσαρκίας συναρτήσει της ηλικίας, από 3,4% στα νήπια έως 8,5% στους εφήβους. Τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά υπερβάλλοντος σωματικού βάρους (27,3%) και παχυσαρκίας (8,5%) συγκριτικά με τα κορίτσια (16,1% και 5,5% αντίστοιχα).

«Η πρωτογενής αυτή καταγραφή συνέβαλε στη δημιουργία της απαραίτητης βασικής γραμμής μέτρησης για την τεκμηρίωση της επιδημιολογικής κατάστασης της παιδικής παχυσαρκίας στην περιοχή και τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων για στοχευμένες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας» υπογραμμίζει στην «Π» ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του πανεπιστημίου Πατρών Απόστολος Βανταράκης.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΠΡΟΛΗΨΗ

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από το Πανεπιστήμιο και την 6ης ΥΠε ανοικτή Συζήτηση με θέμα: «Διαμορφώνοντας Υγιείς Μελλοντικές Προοπτικές – Διάλογος Πολιτικών για την Πρόληψη της Παχυσαρκίας στα Παιδιά».

Στη διάρκεια αυτής σημαντικοί επιστήμονες ανέδειξαν το πρόβλημα υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει σε επίπεδο Eυρώπης να αναπτυχθούν πολιτικές πρόληψης.

Συγκεκριμένα ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Χρούσος, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφικής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας Εμμανουέλα Μαγριπλή, ο Δρ. Βασίλειος Φασουλής, εκπρόσωπος UNICEF, η Δρ. Ελενα Πετέλος, εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, ο Δρ João Breda, επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, ο Νίκος Γκιώνης, τεχνολόγος τροφίμων, εγγεγραμμένος εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η Ιωάννα Κοντελέ, διαιτολόγος, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του υπουργείου Υγείας και ο Απόστολος Βανταράκης συζήτησαν εκτενώς και αναζητήθηκαν πρακτικές λύσεις και δεσμεύσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν τα εξής:

Η κατάσταση της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη

• Τροποποιήσιμοι και μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου

• Περιβάλλον και παιδική παχυσαρκία: «Obesogenic Environment»

• Εμπόδια και λύσεις για τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας

• Ο ρόλος του θηλασμού στην πρόληψη

• Ισες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες

• Κεντρική ή τοπική προσέγγιση αντιμετώπισης

Το πρόγραμμα HEALTH4EUkids («Η Υγεία των Παιδιών σας, Προτεραιότητά μας») συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και στοχεύει στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας μέσω τριών σταδίων: υποστήριξη πρώιμου θηλασμού, υποστήριξη παιδιών σχολικής ηλικίας, και ενδυνάμωση οικογενειών και επαγγελματιών υγείας.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ

Σύμφωνα με παγκόσμια στοιχεία που ελήφθησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2022, 37 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ενώ πάνω από 390 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5 – 19 ετών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

Οσον αφορά την Ευρώπη, στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Εκθεση Παχυσαρκίας του ΠΟΥ, αποκάλυψαν ότι 1 στα 3 παιδιά ζούσαν με υπερβολικό βάρος το 2022, ενώ συνολικά 17 εκατομμύρια αγόρια και 11 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας 5-19 ετών, θα ζουν με παχυσαρκία στην περιοχή έως το 2035. Στην Ευρώπη, η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και εφήβων (2-14 ετών), με τα περισσότερα υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά να είναι στις ηλικίες 5 έως 7 ετών.