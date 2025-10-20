Υπερήφανος παππούς ο Αγρινιώτης Ν. Παπαθανάσης! Υποδέχθηκε τον εγγονό του στο Υπουργείο

Υπερήφανος παππούς! Την κόρη του Ευσταθία και τον εγγονό του υποδέχθηκε στο Υπουργείο ο Αγρινιώτης στην καταγωγή Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος σχολίασε ότι έτσι η Δευτέρα του έγινε πιο φωτεινή!

Ο κ. Παπαθανάσης με την πρώτη ευκαιρία έδειξε πόσο αγαπά το μικρό αγγελούδι. Δείτε την ανάρτησή του.

"Και κάπως έτσι η Δευτέρα μου έγινε πιο φωτεινή !

Την πιο ευχάριστη και απρόσμενη έκπληξη μου επεφύλασσε η κόρη μου η Ευσταθία η οποία με επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο με τον μικρό μου εγγονό !