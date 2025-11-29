Υπερδιπλασιάστηκαν οι πλειστηριασμοί στην Αιτωλοακαρνανία το 2024

Θεαματική άνοδο κατέγραψαν οι πλειστηριασμοί και οι μεταβιβάσεις ακινήτων στην Αιτωλοακαρνανία το 2024, με τους πλειστηριασμούς να υπερδιπλασιάζονται και τις αγοραπωλησίες να αυξάνονται σημαντικά, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας εκτινάχθηκαν το 2024 οι πλειστηριασμοί, με τους συμβολαιογράφους να καταγράφουν, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον μεγαλύτερο όγκο εργασιών από το 2015.

Συνολικά, το 2024 καταγράφηκαν 961.967 συμβολαιογραφικές πράξεις έναντι 837.726 το 2023 (+14,8%) και έναντι 535.992 το 2015 (+79,5%). Οι αγοραπωλησίες ακινήτων αποτέλεσαν έναν από τους βασικότερους πυλώνες της αύξησης του όγκου εργασιών των συμβολαιογράφων. Το 2024 ανήλθαν σε 145.765 πράξεις, αυξημένες κατά 19,4% σε σχέση με το 2023 (122.123 πράξεις). Σε σχέση με το 2015, όταν είχαν καταγραφεί 54.631 πράξεις, η αύξηση φτάνει στο εντυπωσιακό +166,8%.

Κατά το 2024 σε σχέση με το έτος 2023, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζουν οι πλειστηριασμοί ακινήτων με αύξηση 32,1%, καθώς έφτασαν τους 9.528 σε όλη τη χώρα από 7.201.

Στην Αιτωλοακαρνανία, ωστόσο, και στην περιοχή ευθύνης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας καταγράφεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ακόμη μεγαλύτερη αύξηση καθώς οι πλειστηριασμοί ακινήτων υπερδιπλασιάστηκαν! Συγκεκριμένα οι πλειστηριασμοί ακινήτων έφτασαν τους 78 από 30 το 2024, ενώ αύξηση υπήρξε και στις καταθέσεις κατασχετηρίων που από 23 έφτασαν τα 35.

Πάντως στην… ουρά των πλειστηριασμών συνεχίζουν να βρίσκονται πολλά ακίνητα στην Αιτωλοακαρνανία, πολλά εκ των οποίων εκπλειστηριάζονται για δεύτερη, τρίτη ή ακόμη και τέταρτη φορά, αφού λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος οι πλειστηριασμοί αποβαίνουν άγονοι. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αρκετά ακίνητα που γίνονται ευκαιρίες, καθώς επαναδημοπρατούνται με τιμή μειωμένη από 20% έως και 35% σε σχέση με την τιμή εκκίνηση του πρώτο άγονου πλειστηριασμού.

Μέχρι το τέλος του 2025 αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν προγραμματιστεί περίπου 80 ακόμη πλειστηριασμοί πάσης φύσεως ακινήτων, από διαμερίσματα και κατοικίες, μέχρι γραφεία, επαγγελματικά κτίρια και αγροτεμάχια.

Σημαντική αύξηση σε αγοραπωλησίες και γονικές παροχές

Σε ό,τι αφορά τις αγοραπωλησίες ακίνητων και σε αυτή την περίπτωση η Αιτωλοακαρνανία ακολούθησε τη γενική τάση έντονης δραστηριότητας στην αγορά που επικρατεί στη χώρα, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή δεν υπάρχει όσο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον όσο σε άλλες περιοχές της χώρας, που έχουν ταυτόχρονα και τουριστικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα οι αγοραπωλησίες πάσης φύσεως ακινήτων στην Αιτωλοακαρνανία ανήλθαν σε 2.662 από 2.006 το 2023 και 1.892 αγοραπωλησίες 2021. Αυξητική τάση ακολούθησαν και οι γονικές παροχές που το 2024 έφτασαν τις 844 από 668 το 2023. Καταλυτικό ρόλο βέβαια στις γονικές παροχές έχει παίξει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Η ανοδική πορεία της κινητικότητας των ακινήτων μέσω γονικών παροχών αναμένεται να συνεχιστεί και καθώς όσο θα πλησιάζουμε προς το 2027 (έτος που αναμένεται να δρομολογηθεί η αύξηση των αντικειμενικών αξιών) τόσο θα αυξάνεται το ενδιαφέρον των οικογενειών να διευθετήσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»