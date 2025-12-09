Υπεγράφη η σύμβαση Περιφέρειας – Μητρόπολης για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αυτισμό

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την κατασκευή Πρότυπης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού .

Η ανακοίνωση:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την σημερινή μας συνάντηση, κατά την οποία θα επισφραγίσουμε διά των υπογραφών μας μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση. Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027» της κατασκευής Πρότυπης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με «Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ)», στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε στις 2 Δεκεμβρίου 2025 την ένταξη του κατασκευαστικού έργου στο ως άνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου και αποτελεί μία σημαντική υπενθύμιση της συλλογικής ευθύνης για την προώθηση της ισότητας, της αξιοπρέπειας και της ουσιαστικής κοινωνικής ένταξης των ατόμων με δυσκολίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, κατά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβαση για την ένταξη του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο).

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου και η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας αποτελεί τον φορέα λειτουργίας του έργου.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μεσολογγίου Αρχιμ. Αναστάσιος Καντάνης και οι Ιερείς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μεσολογγίου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης», Εκκλησιαστικοί Επίτροποι και συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως και της Περιφέρειας.

Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε επίσης στο ιστορικό της όλης προσπάθειας, που ξεκίνησε από το έτος 2014 και τόνισε ότι: «Η ανέγερση της Πρότυπης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με «Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού» αποτελεί ένα μείζον έργο για την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το οποίο γίνεται εις το Όνομα του Χριστού, που πρώτος Αυτός κατά την επίγεια δράση Του φρόντισε, θεράπευσε, μερίμνησε και ανέστησε ασθενείς και αναγκεμένους ανθρώπους. Άρα, αυτή η φιλόδοξη κατασκευή για εμάς δεν είναι ένα ακόμα οικοδόμημα που θα τύχει κάποιας προβολής αλλά ένα θεάρεστο και φιλάνθρωπο έργο που θα απευθύνεται πρωτίστως στα άτομα με τις δυσκολίες που γνωρίζουμε και τις οικογένειές τους».

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

«Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα Δυτικής Ελλάδος,

Κυρίες και Κύριοι,

Η μητέρα του Παύλου, του Νώντα, της Νίκης και τόσων άλλων ευαίσθητων υπάρξεων με διαγνωσμένη αυτιστική διαταραχή διάγουν τον βίο τους με έναν διαχρονικό προβληματισμό: «Τί θα απογίνουν τα παιδιά μας αν συμβεί σε εμάς κάτι;» Από αυτήν την αγωνία γεννήθηκε η ιδέα της ανέγερσης του Ξενώνα Φιλοξενίας, στον οποίο τα άτομα με αυτισμό θα μπορούν αξιοπρεπώς να φιλοξενηθούν, να διαμείνουν, να τύχουν σύγχρονης ιατρικής φροντίδας, να εκπαιδευτούν, να ψυχαγωγηθούν και να κοινωνικοποιηθούν! Η ιδέα αυτή, χρόνο με τον χρόνο, λάμβανε στα μέλη του Συλλόγου τον χαρακτήρα διακαούς οράματος, μετατράπηκε σε φιλόδοξο στόχο, σε προσδοκία ζωής! Και να, που σήμερα με την βοήθεια Θεού και ανθρώπων, γίνεται πραγματικότητα! Άρα, ο Ξενώνας για Άτομα με Αυτισμό ανταποκρίνεται σε μία επιτακτική και διαχρονική ανάγκη της τοπικής μας κοινωνίας. Δικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, το οποίο θα προσφέρει:

Αξιοπρέπεια και ασφάλεια στους διαμένοντες, προωθώντας την κοινωνική τους ένταξη.

Ανακούφιση και στήριξη στις οικογένειές τους, οι οποίες συχνά επωμίζονται ένα δυσβάσταχτο καθήκον.

Πρότυπο περίθαλψης και φροντίδας, με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των Ατόμων με Αυτισμό.

Ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων των ατόμων με αυτιστική διαταραχή από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η ανέγερση της Πρότυπης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με «Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού» αποτελεί ένα μείζον έργο για την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το οποίο γίνεται εις το Όνομα του Χριστού, που πρώτος Αυτός κατά την επίγεια δράση Του φρόντισε, θεράπευσε, μερίμνησε και ανέστησε ασθενείς και αναγκεμένους ανθρώπους. Άρα, αυτή η φιλόδοξη κατασκευή για εμάς δεν είναι ένα ακόμα οικοδόμημα που θα τύχει κάποιας προβολής αλλά ένα θεάρεστο και φιλάνθρωπο έργο που θα απευθύνεται πρωτίστως στα άτομα με τις δυσκολίες που γνωρίζουμε και τις οικογένειές τους.

Βέβαια, οφείλουμε πολλή ευγνωμοσύνη και ειλικρινείς ευχαριστίες σε όλους όσοι κοπίασαν για την μελέτη του έργου, για την οργάνωση των λεπτομερειών και γενικά για κάθε τι που έπρεπε να δρομολογηθεί μέχρι να φθάσουμε στην σημερινή ημέρα. Τι αποδεικνύει αυτή η συλλογική εργασία; Ότι το όραμα αυτό δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την συνέργεια και την σύμπραξη όλων μας! Για άλλη μία φορά συνειδητοποιούμε την αλήθεια της φράσης «ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει»! Πόση δύναμη κρύβεται πίσω από την ομοψυχία, τη συνεργασία και τη συμμαχία μεταξύ των ανθρώπων που ποθούν και επιδιώκουν το καλό, το αγαθό, εν ολίγοις το θέλημα του Θεού!

Αγαπητοί μου,

Εύχομαι ολόψυχα να χαρούμε και στο μέλλον ανάλογα έργα υποδομής κοινωνικής ωφελείας, τα οποία θα απευθύνονται στον αδύναμο, στον ασθενή, στον πένητα, στον άνεργο, στον απελπισμένο, στον μοναχικό άνθρωπο! Η δική μου υπογραφή, σήμερα, ας θεμελιώσει αυτήν την υπόσχεση! Ας είναι η δική μου υπογραφή η πρώτη εγγύηση ότι θα εργαστούμε με συνέπεια και αφοσίωση καταρχάς για την ολοκλήρωση της Στέγης αλλά και για κάθε μελλοντικό έργο που θα ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο και θα δίνει την εν Χριστώ ελπίδα για μία ζωή δυνατή, αναστάσιμη! Σας ευχαριστώ!»