Υπεγράφη η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Η προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ

Ελεύθεροι θα αφεθούν επίσης περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι κρατούνται επί σειρά ετών στις ισραηλινές φυλακές.

Ήδη από σήμερα και για τις πέντε πρώτες ημέρες, αφότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, θα καταφτάσουν στη Γάζα 400 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και φάρμακα, είδη ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

