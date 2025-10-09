Υπεγράφη η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Η προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ
Μετά από δύο χρόνια πολέμου, υπεγράφη την Πέμπτη (9/10) η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανοίγοντας μεταξύ άλλων τον δρόμο για την επιστροφή των ομήρων και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων μέχρι την προσεχή Δευτέρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, μέσα στις επόμενες 72 ώρες θα δρομολογηθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς, εκ των οποίων οι 20 περίπου είναι ακόμη ζωντανοί. Εν συνεχεία, θα παραδοθούν και οι σοροί ακόμη 28 αιχμαλώτων.
Ελεύθεροι θα αφεθούν επίσης περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι κρατούνται επί σειρά ετών στις ισραηλινές φυλακές.
Ήδη από σήμερα και για τις πέντε πρώτες ημέρες, αφότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, θα καταφτάσουν στη Γάζα 400 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και φάρμακα, είδη ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του παλαιστινιακού πληθυσμού.
Πηγή: cnn.gr