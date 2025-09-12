Youth Festival Αγρίνιο 2025: Διαγωνισμός Γκράφιτι για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού!
Σε σχετική ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αγρινίου αναφέρεται:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Αγρινίου διοργανώνει το 1ο Youth Festival στην πόλη μας και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μοναδικής εμπειρίας δημιουργίας!
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, διοργανώνεται Διαγωνισμός Graffiti με αφορμή τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.
Θέμα: Ελιά – Καπνός – Παναιτωλικός
Προθεσμία αιτήσεων: από σήμερα 12 Σεπτεμβριου έως και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 11.59 μ.μ.
Τα έργα που θα ξεχωρίσουν μέσα από ψηφοφορία επιτροπής αλλά και του κοινού κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα ζωντανέψουν σε δύο τοίχους της πόλης μας:
- Έναν στον χώρο του γήπεδου του Παναιτωλικού (Θύρα 2)
Έναν στο κέντρο του Αγρινίου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τη συμμετοχή τους (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας) στο email: dsn@agrinio.gr
Περισσότερες λεπτομέρειες (διαστάσεις, τεχνικές προδιαγραφές κ.ά.) θα ανακοινωθούν σύντομα στους συμμετέχοντες.
Μην χάσεις την ευκαιρία να αφήσεις το αποτύπωμά σου στην πόλη!