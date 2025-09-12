Youth Festival Αγρίνιο 2025: Διαγωνισμός Γκράφιτι για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού!

Διαγωνισμός Γκράφιτι θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Youth Festival Αγρίνιο 2025 για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού σε μία μοναδική εμπειρία δημιουργίας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αγρινίου αναφέρεται:

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, διοργανώνεται Διαγωνισμός Graffiti με αφορμή τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.

Προθεσμία αιτήσεων: από σήμερα 12 Σεπτεμβριου έως και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 11.59 μ.μ.

Τα έργα που θα ξεχωρίσουν μέσα από ψηφοφορία επιτροπής αλλά και του κοινού κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα ζωντανέψουν σε δύο τοίχους της πόλης μας:

Έναν στον χώρο του γήπεδου του Παναιτωλικού (Θύρα 2)

Έναν στο κέντρο του Αγρινίου