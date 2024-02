Young Book Designers Award 2024: Διαγωνισμός για νέους/-ες designers βιβλίων

Το Young Book Designers Award, ο θεσμός που ξεκίνησε το 2022 από το Goethe-Institut Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, τα ΕΒΓΕ, το Stiftung Buchkunst (Ίδρυμα Τέχνης Βιβλίου της Γερμανίας), και την Frankfurter Buchmesse, καλεί και φέτος νέους και νέες σχεδιαστές/-ριες βιβλίων να υποβάλλουν τα έργα τους.

Το Young Book Designers Award αποσκοπεί στον εντοπισμό πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σχετικά με τον σχεδιασμό και την αισθητική δημιουργία του έντυπου βιβλίου, καθώς και στην ανίχνευση των εξελίξεων στη γραφιστική τέχνη. Αναδεικνύοντας τα ταλέντα της νεότερης γενιάς (κάτω των 40 ετών) που προβάλλουν το μέλλον του βιβλίου και ενσαρκώνουν τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ποιότητας, αυτός ο θεσμός προσπαθεί να προωθήσει την καινοτομία σε ένα παραδοσιακό, αλλά διαχρονικά σημαντικό μέσον. Ο διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε σχεδιαστές/-τριες όσο και σε εκδότες/-τριες.

Η ανακοίνωση και βράβευση του νικητή/-ριας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του επίσημου πολιτιστικού προγράμματος της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (16-19 Μαΐου 2024).

Οι βραβευμένοι τίτλοι θα εκτεθούν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2024, στην Frankfurter Buchmesse 2024 καθώς και στη Leipziger Buchmesse 2025.

Θα συμμετέχουν επίσης αυτόματα στον διεθνή διαγωνισμό του ιδρύματος Stiftung Buchkunst „Best Book Design from all over the world“ 2025.

Προθεσμία υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία για τις συμμετοχές είναι η 12η Απριλίου 2024 (όπως προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου).

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού: www.goethe.de/greece/youngbookdesignersaward24