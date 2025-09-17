Υγειονομική βόμβα στη Μπούκα Αμφιλοχίας: Νεκρά πρόβατα πετάχτηκαν στο ποτάμι

Συναγερμός για υγειονομική βόμβα στην Μπούκα Αμφιλοχίας με νεκρά πρόβατα που πετάχτηκαν στο ποτάμι Μποτώκος, λίγα μόλις μέτρα από το χωριό.

Η έντονη δυσοσμία που πλανιόταν επί μέρες κινητοποίησε τους κατοίκους, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποκρουστικό θέαμα, πτώματα ζώων πεταμένα στο ποτάμι, σε διαδοχικές ρίψεις και όχι σε ένα μόνο περιστατικό.

Οργή και ανησυχία στους κατοίκους

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια πράξη ανευθυνότητας και ασέβειας, τόσο απέναντι στα ίδια τα ζώα όσο και απέναντι στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός ότι ένας κτηνοτρόφος, που μέχρι χθες ζούσε από αυτά τα πρόβατα, επέλεξε να τα ξεφορτωθεί με αυτόν τον τρόπο, γεννά ερωτήματα για τη νοοτροπία αλλά και για την επικινδυνότητα τέτοιων ενεργειών.

«Δεν είναι μόνο θέμα εικόνας, είναι θέμα υγείας. Ο ποταμός είναι δίπλα στα σπίτια μας, η δυσοσμία είναι ανυπόφορη», αναφέρουν κάτοικοι της Μπούκας.

Εστία μόλυνσης και υγειονομικός κίνδυνος

Η ρίψη νεκρών ζώων σε ποτάμια και ρέματα δεν αποτελεί απλά παράνομη ενέργεια, αλλά και μια υγειονομική βόμβα. Αποτελεί εστία μολύνσεων και μεταδοτικών ασθενειών, με κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για το οικοσύστημα της περιοχής. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά καιρούς και σε άλλες περιοχές, με τις αρχές να τονίζουν ότι τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες.

Παρέμβαση αρχών – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Η υπόθεση έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε διαδικασίες υγειονομικής ταφής των ζώων και ερευνούν για να εντοπιστεί ο υπεύθυνος. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ωστόσο η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

Το μήνυμα της τοπικής κοινωνίας

Οι κάτοικοι ζητούν παραδειγματική τιμωρία για τον δράστη, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες. Παράλληλα, τονίζουν ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης νεκρών ζώων δεν είναι καινούριο και απαιτείται πιο αυστηρός έλεγχος και ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους.

