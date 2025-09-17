Υδρολίσθηση: Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί για ασφαλή... πρωτοβρόχια - Άρθρο

Αγαπητοί φίλες και φίλοι οδηγοί μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, απευθύνω αυτή την προειδοποίηση σε σας, με δεδομένο ότι οι επαγγελματίες πιλότοι και αυτοί των μαχητικών αεροσκαφών είναι γνώστες του προβλήματος της υδρολίσθησης.

Γράφει ο Γεώργιος Πρεβεζάνος

Για να εξηγήσουμε αυτή την φθινοπωρινή επικινδυνότητα για τους οδηγούς, χρειάζεται να αναλύσουμε και να απαντήσουμε στα βασικά ερωτήματα, όπως: τι είναι υδρολίσθηση – ποιες είναι οι μορφές και οι παράγοντες για τη δημιουργία της – ποια είναι τα μέτρα πρόληψης.

Ας αρχίσουμε από το πρώτο ερώτημα:

Τι είναι υδρολίσθηση; Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο τροχός της μοτοσυκλέτας – του αυτοκινήτου – του αεροσκάφους, χάνει την επαφή/πρόσφυση με την επιφάνεια κίνησης, λόγω παρεμβολής ενός λεπτού στρώματος νερού ή μιας ολισθηρής επιφάνειας. Προφανώς αυτή συμβαίνει όταν συναντήσουμε, μέτρια βροχή, περιοχές με συσσωρευμένο νερό, μια

ολισθηρή επιφάνεια .

Ποιες είναι οι μορφές υδρολίσθησης; Η υδρολίσθηση παρουσιάζεται με δύο μορφές: τη δυναμική υδρολίσθηση και την κανονική.

Η «Δυναμική Υδρολίσθηση»: Είναι η ποιο επικίνδυνη μορφή υδρολίσθησης, διότι δεν απαιτείται να υπάρχουν οι απαραίτητοι παράγοντες της ταχύτητας και του πάχους του νερού για να δημιουργηθεί.

Χρειάζονται, πάνω στην επιφάνεια κίνησης, μόνο τα υπολείμματα των ελαστικών της καλοκαιρινής περιόδου, αποξηραμένα υπολείμματα καυσίμων, λιπαντικών, αποξηραμένα υγρά αγροτικών προϊόντων (σταφυλιού , ντομάτας κ.τ.λ.), και λίγες σταγόνες φθινοπωρινής βροχής για να χαθεί ο έλεγχος του οχήματος , ακόμη και με πέντε (5) χιλ. ταχύτητα.

Η «Κανονική Υδρολίσθηση»: Για τη δημιουργία της «Κανονικής Υδρολίσθησης» είναι απαραίτητη η ύπαρξη και η αύξηση της τιμής δύο επιμέρους παραγόντων, ήτοι:

Το πάχος του νερού της βροχής ή συσσωρευμένου νερού: Να είναι περισσότερο από 2,5 χιλιοστά (1/10 της ίντσας). Αυτό το πάχος του νερού συμβαίνει σε μέτρια βροχή και περισσότερο, ακόμη και στους νέους αυτοκινητόδρομους που έχουν την κατάλληλη κλίση.

Η ταχύτητα: Να αυξηθεί πλέον των 95, περίπου, χιλ. την ώρα και ανάλογα με την κατάσταση των ελαστικών. Με φθαρμένα ελαστικά ελαττώστε ταχύτητα, με καλά ή κατάλληλα ελαστικά μπορείτε να αυξήσετε λίγο την ταχύτητα (περίπου 10 χιλ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παράγων ταχύτητα ορίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

9 (συντελεστής) χ τετραγωνική ρίζα της πίεσης των ελαστικών του οχήματος = ταχύτητα σε ναυτικά μίλια χ 1852 μ (το ν.μ.) = ταχύτητα σε χιλιόμετρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Με δεδομένο ότι η πίεση των ελαστικών στα μικρά οχήματα είναι μεταξύ 25 – 35 P.S.I., ο μέσος όρος της τετραγωνικής ρίζας είναι, περίπου, 5,5, οπότε έχουμε: 9 χ 5,5 = 49,5 ναυτικά μίλια χ 1852 = 92,6 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που δεν πρέπει να

ξεπεράσουμε όταν υπάρχει και μέτρια βροχή, προκειμένου να αποφύγουμε την « Κανονική Υδρολίσθηση».

Προληπτικά μέτρα: Μετά την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να συνοψίσουμε μερικά προληπτικά μέτρα, αναγκαία για την ασφάλειά μας:

Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου: Να είστε προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι για την πιθανή και επικίνδυνη «Δυναμική Υδρολίσθηση» λόγω, υπολειμμάτων ελαστικών στην άσφαλτο,

αποξηραμένα καύσιμα σε περιοχές διυλιστηρίων, αποξηραμένα υγρά υπολείμματα γεωργικών προϊόντων ( από σταφύλια - ντομάτες σε περιοχές συγκέντρωσης, κ.τ.λ.)

Σε μέτρια βροχή και πάνω: Μην αυξάνεται την ταχύτητά σας πλέον των 90 – 95 χιλ. ακόμη και με καλά ελαστικά. Κινδυνεύετε από την «Κανονική Υδρολίσθηση».

Μην ελαττώνετε την πίεση των ελαστικών σε κατάσταση βροχής:

Για να έχετε μεγαλύτερη επιφάνεια πρόσφυσης. Μειώνετε έτσι την τετραγωνική ρίζα της πίεσης των ελαστικών και με τον τρόπο αυτό θα «μπείτε στην περιοχή» της κανονικής υδρολίσθησης σε μικρότερη ταχύτητα. Το βάρος του οχήματος αντιμετωπίζεται από το μέγεθος και την κανονική πίεση των ελαστικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συστήματα ελέγχου σταθερότητας στα σύγχρονα και ακριβά οχήματα, δεν λειτουργούν στην «περιοχή υδρολίσθησης», θέλουν σταθερή πρόσφυση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απομπλέξτε τον «σταθεροποιητή ταχύτητας» (Cruise Control). Είναι προτιμότερο να έχετε εσείς τον έλεγχο και την μεταβολή ταχύτητας όταν κινείστε σε υγρές επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τέλος θυμηθείτε ότι η απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος πάνω σε υγρή επιφάνεια αυξάνεται, περίπου κατά 30%, ακόμη και για οχήματα με σύστημα A.B.S.

Φίλες και φίλοι οδηγοί θυμηθείτε: «Λίγα γραμμάρια πρόληψης – είναι προτιμότερα από πολλά κιλά θεραπεία». Καλά και ασφαλή πρωτοβρόχια.