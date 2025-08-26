YamoChori: Ένα χωριό στην Αιτωλοακαρνανία που πρωτοπορεί στη βιωσιμότητα

Στην Μακρά Λογκά της Αιτωλοακαρνανίας, έχει αναπτυχθεί το YamoChori, μια κοινότητα που ζει σε αρμονία με τη φύση, μετατρέποντας ένα χωριό σε πρότυπο βιωσιμότητας.

Μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αρμονία με τη φύση έχει δημιουργηθεί στο χωριό Μακρά Λογκά στην Αιτωλοακαρνανία και αναπτύσσεται διαρκώς από τον Φεβρουάριο του 2021: Ο λόγος για το Yamochori, ένα περιβαλλοντικό εγχείρημα, που δημιουργήθηκε στην «καρδιά» της καραντίνας από τρεις Αθηναίους που ένιωσαν την ανάγκη να έρθουν ξανά κοντά με το περιβάλλον.

«Η ανάγκη επανασύνδεσής μας με τη φύση επήλθε ως φυσική απόρροια της περιόδου της καραντίνας» όπως εξηγεί μιλώντας στο CNN Greece, η Παναγιώτα, ιδρυτικό μέλος της κοινότητας.

«Ήμασταν μία ομάδα νέων ατόμων που ζούσαμε και δραστηριοποιούμασταν στην Αθήνα. Όταν συνειδητοποιήσαμε την αδυναμία ύπαρξής μας στο αστικό περιβάλλον, το εγκαταλείψαμε» τονίζει χαρακτηριστικά.

Η αρμονία με τη φύση δεν είναι απλώς ένας στόχος, είναι τρόπος ζωής

Τι είναι, λοιπόν, το YamoChori; Απαντώντας το ερώτημα αυτό, η Παναγιώτα σημειώνει πως «πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αρμονία με τη φύση, εφαρμόζοντας τεχνικές περμακουλτούρας (σ.σ. μόνιμη καλλιέργεια, ένα σχεδιαστικό σύστημα που στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων ανθρώπινων οικισμών συμβατών με τα σχέδια της φύσης), φυσικής δόμησης και φυσικής καλλιέργειας».

«Για εμάς, η αρμονία με τη φύση δεν είναι απλώς ένας στόχος – είναι τρόπος ζωής» επισημαίνει, για να συμπληρώσει «στην καθημερινότητά μας, εφαρμόζουμε πρακτικές που μας βοηθούν να ζούμε με σεβασμό, συνείδηση και ουσιαστική επαφή με το φυσικό περιβάλλον».

Τι είναι οι τεχνικές περμακουλτούρας;

Από τα πιο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι οι τεχνικές περμακουλτούρας. Οι τεχνικές αυτές «μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε ολιστικά τη ζωή μας με σεβασμό και η φυσική και παραδοσιακή δόμηση γιατί δημιουργούν μια αίσθηση ζεστασιάς και αρμονίας που δύσκολα βρίσκεις στο τσιμέντο».

«Παράλληλα, ενισχύουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια, φροντίζοντας να περιορίζουμε όσο γίνεται το οικολογικό μας αποτύπωμα» αναφέρει η εθελόντρια.

Πιστεύουμε στη δύναμη του «μαζί».

«Πέρα από την υλική διάσταση, μια κοινότητα σε αρμονία με τη φύση χρειάζεται και κοινωνικά εργαλεία. Συγκεντρωνόμαστε σε κύκλους για να παίρνουμε αποφάσεις συλλογικά, ενισχύουμε τη συνεργασία μέσα από κοινές εργασίες και δίνουμε χώρο στον διάλογο, την αλληλεγγύη και την προσωπική έκφραση. Πιστεύουμε στη δύναμη του «μαζί» υπογραμμίζει.

«Και βέβαια, δεν ξεχνάμε την πνευματική διάσταση αυτής της σχέσης. Αφήνουμε χώρο για παρατήρηση, σιωπή και ουσιαστική επαφή με το τοπίο» αναφέρει.

Η νέα γενιά στον «πυρήνα» της ιδέας

Ο κύριος σκοπός του «YamoChori», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι να εμπλέξει ενεργά νέους και άτομα με νεανικό πνεύμα, όπως και οι δημιουργοί του σε πρωτοβουλίες κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, στοχεύει στην:

Πολιτιστική Ανάπτυξη

Ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας

Ανάπτυξη πεζοπορικών διαδρομών

Προώθηση βιώσιμων πρακτικών

Όταν η πρακτική εγγράφει ιδεολογία και μία νέα κουλτούρα

Σε τι διαφέρει το «YamoChori»; Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η περιβαλλοντική αυτή οργάνωση, προκειμένου να θέσει ένα διαφορετικό παράδειγμα για τον κόσμο.

Εφαρμογή τεχνικών περμακουλτούρας

«Δημιουργούμε παραγωγικά οικοσυστήματα με σεβασμό στη φυσική ισορροπία, αξιοποιώντας την τοπική χλωρίδα, ανακυκλώνοντας πόρους και χτίζοντας αυτάρκεις καλλιέργειες» σημειώνει η Παναγιώτα.

«Εκπαιδεύουμε συμμετέχοντες στις αρχές της φυσικής καλλιέργειας, δίνοντάς τους τα εργαλεία να καλλιεργήσουν με σεβασμό και πάντα σε ισορροπία με τον άνθρωπο και με τη φύση» αναφέρει η ίδια.

Φυσική και Παραδοσιακή δόμηση

Χρησιμοποιούν την πέτρα, τον πηλό, το ξύλο και άλλες φυσικές και παραδοασιακές πρώτες ύλες και μεθόδους για κατασκευές βελτίωσης της διαβίωσής τους στον χώρο.

Σε αυτές τις πρακτικές εκπαιδεύουν ανθρώπους με σκοπό την επαφή των ανθρώπων με ύλες που βρίσκονται στη φύση απλόχερα.

Ανάπτυξη και συντήρηση πεζοπορικών διαδρομών

Τα δύο τελευταία χρόνια εργάστηκαν στη διάνοιξη του «Δρόμου του Αλατιού».

Χαρτογράφησαν, καθάρισαν και άνοιξαν μία παλιά σημαντική διαδρομή της Ορεινής Τριχωνίδας, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να κινηθεί και να συνδεθεί με το τοπίο και την ιστορία του τόπου μέσα από την αφήγηση και την προφορική ιστορία.

Διοργάνωση προγραμμάτων εθελοντισμού και διακρατικών σεμιναρίων μη τυπικής εκπαίδευσης

Μέσα από συνεργασίες με πρωτοβουλίες που βρίσκονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φιλοξενούν νέους από όλη την Ευρώπη, που επισκέπτονται την Μακρά Λογκά να ζήσουν, να μάθουν με βιωματικό τρόπο και να συνεισφέρουν σε ένα φυσικό και κοινωνικά ενεργό πλαίσιο που αφορά το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων με συμμετοχικά εργαλεία σε σχολεία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

«Όλα αυτά τα εργαλεία – από την καλλιέργεια μέχρι τη συνύπαρξη – είναι αλληλένδετα. Δεν τα βλέπουμε ως μεμονωμένες πρακτικές, αλλά ως ένα σύνολο που μας μαθαίνει να ζούμε πιο συνειδητά, πιο απλά και τελικά… πιο ανθρώπινα» καταλήγει.

Πηγή: cnn.gr