Ξηρόμερο: Τίτλοι τέλους για το Δημοτικό Σχολείο Κομπωτής - Δεν χτύπησε το κουδούνι

Τίτλοι τέλους έπεσαν στο Δημοτικό Σχολείο Κομπωτής στο Ξηρόμερο, με το προαύλιο να μένει πια σιωπηλό και τις παιδικές φωνές να μην ακούγονται ξανά.

Για πολλά χρόνια, μαθητές διαδοχικών γενεών πέρασαν από τις αίθουσες, έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα, έπαιξαν και δημιούργησαν φιλίες. Αυτές οι στιγμές ανήκουν πλέον στο παρελθόν και θα μείνουν ανεξίτηλες στις μνήμες των κατοίκων και των ετεροδημοτών του χωριού.



Στην ενότητα Μεδεώνος λειτουργούν μόνο τα δημοτικά σχολεία στην Κατούνα, Αετό και Τρύφου αλλά και εκεί μην φανταστείτε με μεγάλο αριθμό παιδιών. Είχαν κλείσει του Αγίου Νικολάου, της Κωνωπίνας και τώρα της Κομποτής. Ο κατήφορος συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν παιδάκια.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: katounanews.gr