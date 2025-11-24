Ξηρόμερο: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Πρόσκληση απηύθυνε ο Δήμος Ξηρομέρου, σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

στις 28 Νοεμβρίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2025 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2025 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2025 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2025 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Επέκταση ωραρίου υπαλλήλων καθαριότητας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ξηρομέρου (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη, υποβολή αντιρρήσεων, απόψεων σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Aντλησιοταμίευση στη θέση «ΠΕΤΑΛΑΣ» και συνοδά έργα, με άδεια αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης χωρητικότητας 6163 MWh και μέγιστης ισχύος έγχυσης 519 MW, Δ.Ε. Αμφιλοχίας και Φυτειών, των Δήμων Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου αντίστοιχα, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ: 2507008320) (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συνέχιση απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που εργαζόταν στην Ν.Π.Ι.Δ. “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου” κατ’ εφαρμογή προγραμμάτων επιχορήγησης από τη Δ.ΥΠ.Α.” (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

8ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Καθορισμός τμημάτων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης κ.λ.π. που μπορούν να παραχωρηθούν κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας για το έτος 2026 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 5092/2024 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

9ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Μεταβολές σχολικών μονάδων Α’ θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2026-2027 (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος Παιδείας – Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη).

10ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Μεταβολές σχολικών μονάδων Β’ θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2026-2027 (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος Παιδείας – Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη).

11ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου και ορισμός νέου (εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου – κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).

12ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παράταση της πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου» με α/α πρόσκλησης ΟΠΣ: 2349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα” στα πλαίσια της Δράσης με κωδικό 4Β.ια.1α – Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές Μονάδες το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέχρι της 31/12/2026 (εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου – κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).