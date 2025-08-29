Ξηρόμερο: Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξηρόμερο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου (λογοδοσία 4ου διμήνου 2025).

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής. Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου , αναρτώνται από την αρχή της δημοτικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019 - 2023 καιτα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.

Αυτό θα συνεχιστεί και την δημοτική περίοδο 2024-2028.

Στο βίντεο στο YouTube, αναφέρονται επιλέγοντας ''ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ'', όλα τα θέματα συζήτησης και έχει προστεθεί χρονική σήμανση, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβαίνετε απ' ευθείας στο θέμα που θέλετε να ακούσετε.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους Δημοτικούς Συμβούλους προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7):

Θέμα 1: Βιολογικός καθαρισμός της πόλης του Αστακού. Πότε θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων με τις προδιαγραφές που σχεδιάστηκε το έργο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ποιος ο λόγος που δεν βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία; (Θέμα Δημοτικού Συμβούλου κ. Πανταζή Απόστολου). 10:39

Θέμα 2: Τι ενέργειες έχουν γίνει σχετικά με την πλατεία Πηγαδίων και σε τι στάδιο βρίσκονται;Τι χρονοδιάγραμμα δίνετε για την ολοκλήρωση της; (Θέμα Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζώγα Νικόλαου). 42:10

