Ξηρόμερο: Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της διπλής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της διπλής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξηρόμερο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της δημοτικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019 - 2023 και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.

Αυτό θα συνεχιστεί και την δημοτική περίοδο 2024-2028.

Όλα τα Δημοτικά Συμβούλια από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως σήμερα, μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ

Στο βίντεο στο YouTube, αναφέρονται επιλέγοντας ''ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ'', όλα τα θέματα συζήτησης και έχει προστεθεί χρονική σήμανση, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβαίνετε απ' ευθείας στο θέμα που θέλετε να ακούσετε.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Ξηρομέρου για το Έτος 2023. (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 20:08

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2025 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 1:21:04

2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Καθορισμός χρηματικού ορίου των υποτροφιών για τους δικαιούχους της δωρεάς εν ζωή Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 1:43:54

3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συνδιοργάνωση 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου και Έκθεσης AGROWN 2025 με θέμα "Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου" (εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου - κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης). 1:46:34

4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραχώρηση αθλητικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη). 2:02:00

5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραγραφή χρηματικών καταλόγων λόγω παρέλευσης εικοσαετίας (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 2:04:27

6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας δομής "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη). 2:19:35

7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας δομής "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη). 2:49:30

8ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου" (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 3:00:04 Παρακολουθήστε την διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ