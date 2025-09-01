Ξηρόμερο: Στο πένθος ο Μύτικας για τo θάνατο της 54χρονης Μαργαρίτας Σεμιακόβα

Στο πένθος βυθίστηκε ο Μύτικας Ξηρομέρου με το θάνατο της 54χρονης Μαργαρίτας Σεμιακόβα, η οποία απεβίωσε την 31η Αυγούστου 2025.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεσθεί την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μύτικα Ξηρομέρου.

Η οικογένεια και οι φίλοι της καλούν όσους επιθυμούν να την αποχαιρετήσουν να συμμετάσχουν στην εκφορά της.

Η Μαργαρίτα θα θυμάται από τον σύζυγο, τα παιδιά και τα αδέλφια της, ενώ αφήνει πίσω της πολλούς φίλους που θα τη θυμούνται με αγάπη και σεβασμό.

01 Σεπ 2025

