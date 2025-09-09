Ξηρόμερο: Στο Δημαρχείο οι δηλώσεις για τον ΕΛΓΑ για τους πληγέντες από την βροχόπτωση στις 7/8

Δελτίο τύπου εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου μέσω του οποίου ενημερώνει ότι στο Δημαρχείο στον Αστακό θα γίνονται οι δηλώσεις για τον ΕΛΓΑ για τους πληγέντες από την βροχόπτωση στις 7/8

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αναγγελία ζημιών από τον ΕΛΓΑ στις Κοινότητες Αστακός - Καραϊσκάκη - Στρογγυλοβούνι από βροχόπτωση την 7-8-2025.