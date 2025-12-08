Ξηρόμερο: Στείρωση γατιών μέσω της Οργάνωσης Greek Cat Welfare Society

Δωρεάν στείρωση γατιών, κατόπιν συνεργασίας (προγραμματικής σύμβασης) του Δήμου Ξηρομέρου με την Οργάνωση Greek Cat Welfare Society (UK)

Ο Δήμος Ξηρομέρου, σε συνεργασία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Προστασίας Ζώων «Η Ελπίδα», καθώς έχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ τους, ενημερώνει για τη στείρωση γατιών μέσω της Οργάνωσης Greek Cat Welfare Society (UK).

Οι στειρώσεις θα γίνουν στο Μεσολόγγι, ΔΩΡΕΑΝ, στο κτηνιατρείο της κ. Τουφεξή Διονυσίας, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 2631301995. Μπορείτε να καλείτε και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Αδέσποτων κ. Φλωρόπουλο στο 6974735088.