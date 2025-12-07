Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, 2025
Ξηρόμερο: Παράταση στις εγγραφές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο

Παρατείνονται ως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 οι υποβολές των αιτήσεων

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι ξεκίνησε και τρέχει η διαδικασία για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο, στις δύο νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως 12 Δεκεμβρίου 2025

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται 09:00 – 14:00:
  • στις Φυτείες στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα,
  • στον Αστακό στο Κέντρο Κοινότητας (στο Κέντρο Υγείας), στο ΚΕΠ και στον Παιδικό Σταθμό στον 1ο όροφο και
  • στην Αλυζία στο ΚΕΠ Κανδήλας.
Επίσης μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά στο e-mail: info@co2ghether.gr
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά:
  • Φυτείες –> πρώην Δημαρχείο 2646022696
  • Αστακός –> Κ.Υ. 2646041482, ΚΕΠ 2646360414, Παιδικός Σταθμός 2646038040
  • Κανδήλα –> ΚΕΠ 2646038410
Παρακάτω επισυνάπτονται οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και δίνονται πληροφορίες για τις αιτήσεις για τις δύο Δομές
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.pdf)ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.pdf 125 kB
Download this file (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ.pdf)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ.pdf 817 kB
Download this file (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.pdf)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.pdf 815 kB
