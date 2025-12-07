Ξηρόμερο: Παράταση στις εγγραφές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι ξεκίνησε και τρέχει η διαδικασία για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο, στις δύο νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως 12 Δεκεμβρίου 2025

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται 09:00 – 14:00:

στις Φυτείες στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα,

στον Αστακό στο Κέντρο Κοινότητας (στο Κέντρο Υγείας), στο ΚΕΠ και στον Παιδικό Σταθμό στον 1ο όροφο και

στην Αλυζία στο ΚΕΠ Κανδήλας.

info@co2ghether.gr Επίσης μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά στο e-mail:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά:

Φυτείες –> πρώην Δημαρχείο 2646022696

Αστακός –> Κ.Υ. 2646041482 , ΚΕΠ 2646360414 , Παιδικός Σταθμός 2646038040

, ΚΕΠ , Παιδικός Σταθμός Κανδήλα –> ΚΕΠ 2646038410

Παρακάτω επισυνάπτονται οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και δίνονται πληροφορίες για τις αιτήσεις για τις δύο Δομές