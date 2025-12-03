Ξηρόμερο: Οι Κινητές Μονάδες Υγείας στο Στρογγυλοβούνι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2025

Σειρά προληπτικών εξετάσεων στο Στρογγυλοβούνι, στο Δημοτικό Σχολείο, Παρασκευή 5/12, από 9:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ. καθώς οι Κινητές Μονάδες Υγείας θα βρίσκονται εκεί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το Δήμο Ξηρομέρου και την Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στο Στρογγυλοβούνι Ξηρομέρου, στο Δημοτικό Σχολείο, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, από 09:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

• Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.