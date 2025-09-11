Ξηρόμερο: Μεταφράζουν αρκτικόλεξα γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ελληνικά νοήματα

Στο Ξηρόμερο οι ανακοινώσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης γίνονται δίγλωσσες, όμως η μετάφραση αρκτικολέξων όπως το ΚΔΑΠ σε KDAP προκαλεί απορία στους ξένους επισκέπτες.

Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ένας φορέας της περιοχής εξέδιδε ανακοινώσεις τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά και δυσκολεύομαι… Μόνο τον Παναιτωλικό θυμάμαι να εκδίδει δίγλωσσες ανακοινώσεις για δυο – τρεις εβδομάδες, μέχρι να αποδειχθεί ότι ο Καμίνσκι ήταν κάτι σαν τον Σαουδάραβα πρίγκιπα του Τσάκα, που θα αγόραζε τον Παναθηναϊκό…

Ο Δήμος Ξηρομέρου όμως άρχισε να εκδίδει δίγλωσσες ανακοινώσεις με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Μύτικα. Και πέρα από την πλάκα, πολύ καλά κάνει γιατί έτσι χτίζεται μια σοβαρή παρουσία στα μάτια των ξένων που επισκέπτονται τη χώρα μας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μεγάλη αθλητική διοργάνωση παγκόσμιου χαρακτήρα.

Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Μύτικα μια έκθεση ζωγραφικής προς τιμήν των αθλητών που συμμετέχουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης που προετοίμασαν τα παιδιά του ΚΔΑΠ Κανδήλας. Και διαβάζει τώρα ο ξένος «the children of the KDAP Kandila…» Και ρωτήσει εύλογα «what (the fuck) is KDAP?»

Βρε παιδιά τα αρκτικόλεξα, οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα και εύκολα καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, στους ξένους δεν λένε απολύτως τίποτα, αν απλώς τα δουν γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Τι θα καταλάβει ο αθλητής της κατάδυσης π.χ. από την Αυστραλία, όταν διαβάσει «KDAP»;

Εξάλλου αν μπεις στη διαδικασία να μεταφράσεις το «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» αυστηρά, μία - μία τις λέξεις, το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον «Children's Creative Activity Center»… Επομένως το «ΚDAP» δεν κολλάει πουθενά… Γιατί το «ΚDAP» δεν είναι μετάφραση είναι μεταγραφή όπως θα έλεγαν οι γλωσσολόγοι του «ΚΔΑΠ»… Άλλο μετάφραση όμως κι άλλο μεταγραφή… Αντιληπτόν φίλοι ksiromerites;;;

