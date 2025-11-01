Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

Ξηρόμερο: Κινητοποιήσεις σε Φυτείες και Μύτικα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας την Δευτέρα σε Φυτείες και Μύτικα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ - Ζητούν άμεση ανάκληση της απόφασης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μετά από το ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου για το κλείσιμο των Καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. Φυτειών και Μύτικα.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και την κάθετη αντίθεσή μας για την απόφαση κλεισίματος των Παραρτημάτων ΕΛΤΑ στις Δ.Κ. Φυτειών και Μύτικα.
Ζητούμε από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ την άμεση ανάκληση της απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας των ανωτέρω Παραρτημάτων.
Προτείνουμε επίσημα τη συνέχιση της λειτουργίας τους με την οικονομική συμβολή του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να παραχωρήσει χώρους με συστέγαση των υπηρεσιών σε δημοτικά ακίνητα, αναλαμβάνοντας τις λειτουργικές δαπάνες (στέγαση, ηλεκτρικό ρεύμα, καθαριότητα, αναλώσιμα κ.λπ.) και δεδομένου ότι η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού θα εξακολουθεί να καλύπτεται από τα ΕΛΤΑ, δεν υπάρχει αιτιολογία για την παύση λειτουργίας των εν λόγω Παραρτημάτων.
Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.

• Λέμε ΟΧΙ στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και τις ανισότητες σε βάρος των κατοίκων της περιοχής.
• Λέμε ΟΧΙ στη δημογραφική αποδυνάμωση του τόπου και την ερήμωση της υπαίθρου.
• Λέμε ΟΧΙ στο αίσθημα εγκατάλειψης των πολιτών.

Σε εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, για ανάκληση του κλεισίματος των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, καλούμε τους κατοίκους, φορείς και συλλόγους της περιοχής να κλιμακώσουμε τις ενέργειές μας και προβαίνουμε – συμμετέχουμε στις παρακάτω κινητοποιήσεις:
• Διαμαρτυρία την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στις 10:00 π.μ. έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Μύτικα.
• Διαμαρτυρία την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 μ.μ. έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στις Φυτείες.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

