Ξηρόμερο: Κάλεσμα συμμετοχής στη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κάλεσμα συμμετοχής σε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξηρόμερο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μπαμπούρης Κωνσταντίνος.
Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση την 12η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα ́ του Ν. 3870/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Ξηρομέρου για το Έτος 2023. (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουστις 12 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2025 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).
2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Καθορισμός χρηματικού ορίου των υποτροφιών για τους δικαιούχους της δωρεάς εν ζωή Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).
3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συνδιοργάνωση 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου και Έκθεσης AGROWN 2025 με θέμα "Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου" (εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου - κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).
4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραχώρηση αθλητικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη).
5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραγραφή χρηματικών καταλόγων λόγω παρέλευσης εικοσαετίας (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).
6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας δομής "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη).
7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας δομής "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη).
8ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου" (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρεγκούτας Ανδρέας, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα καθώς και ο αναπληρωτής Δ/ντης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτ/νίας κος Βάσσης Αθανάσιος προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.