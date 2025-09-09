Ξηρόμερο: Κάλεσμα συμμετοχής στη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλεσμα συμμετοχής σε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξηρόμερο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μπαμπούρης Κωνσταντίνος.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση την 12η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα ́ του Ν. 3870/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Ξηρομέρου για το Έτος 2023. (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2025 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). Καλεί σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2025 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Καθορισμός χρηματικού ορίου των υποτροφιών για τους δικαιούχους της δωρεάς εν ζωή Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συνδιοργάνωση 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου και Έκθεσης AGROWN 2025 με θέμα "Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου" (εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου - κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης). 4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραχώρηση αθλητικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη). 5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραγραφή χρηματικών καταλόγων λόγω παρέλευσης εικοσαετίας (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών). 6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας δομής "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη). 7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας δομής "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη). 8ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου" (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρεγκούτας Ανδρέας, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα καθώς και ο αναπληρωτής Δ/ντης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτ/νίας κος Βάσσης Αθανάσιος προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Ζορμπάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

2. Κομπλίτσης Δημήτριος (Γραμματέας)

3. Γερόλυμος Σωτήριος

4. Δρακάς Παναγιώτης

5. Κακαβά-Πανάγου –Μπελέχα Ευτυχία

6. Μακρής Σωτήριος

7. Μάντζαρης Ελευθέριος

8. Μητσάνη Ιωάννα

10. Παληογιάννης Παναγιώτης

11. Πολύζος Βασίλειος

11. Ρετούλης Θωμάς

12. Σιδεράς Στυλιανός

13. Τάγκας Δημήτριος

14. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα

15. Τσόμπου –Παύλου Άρτεμις

16. Φλωρόπουλος Ιωάννης

17. Χρόνης Ιωάννης

18. Γαλούνης Ερωτόκριτος

19. Γκούμας Γεώργιος

20. Κακούρης Ηλίας

21. Κολοβός Χρήστος

22. Μαργώνης Λάμπρος

23. Ζώγας Νικόλαος

24. Πανταζής Απόστολος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αστακού

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγραμπέλων

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλόπουλου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βλυζιανών

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καραϊσκάκη

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαχαιράς

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μπαμπίνης

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παλαιομάνινας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Προδρόμου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σκουρτούς

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Στρογγυλοβουνίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κανδήλας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βάρνακα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παναγούλας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φυτειών

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παππαδάτου