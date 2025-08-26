Ξηρόμερο: «Και τα κορυφαία ανεπτυγμένα τουριστικά μέρη έχουν κοινωνικές δομές», απαντά η Δημοτική Αρχή

Δήμος χωρίς κοινωνικές δομές ίσον Δήμος χωρίς ψυχή, απαντά η Δημοτική Αρχή στο Ξηρόμερο, στην συλλογιστική κάποιων από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που «συνδυάζουν» την ύπαρξη των κοινωνικών δομών με την τουριστική ανάπτυξη που δεν έχει έρθει στο Δήμο Ξηρομέρου.

«Με μία απλά αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να βρει ο οποιοσδήποτε, τα κορυφαία ανεπτυγμένα τουριστικά μέρη της Ελλάδας με παρούσες τις συγκεκριμένες κοινωνικές δομές» απαντά η Δημοτική Αρχή και προσθέτει στην ανακοίνωσή της: «Η αυτοδιοίκηση δεν είναι θεωρητικό σεμινάριο οικονομικών σχολών. Είναι πράξη καθημερινής ευθύνης. Ο Δήμος δεν μπορεί να αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους περιμένοντας το «αόρατο χέρι της αγοράς». Οφείλει να σταθεί δίπλα τους με κοινωνικές δομές, με πολιτικές ανακούφισης και με έμπρακτη αλληλεγγύη. Οι κοινωνικές δομές δεν είναι «μηδέν». Είναι ανθρώπινες ζωές που κρατιούνται όρθιες. Είναι οικογένειες που αντέχουν λίγο παραπάνω. Είναι ηλικιωμένοι που νιώθουν ότι δεν είναι αόρατοι. Η δική σας πρόταση, αντίθετα, ισοδυναμεί με κοινωνική εγκατάλειψη.»

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή με τη συλλογιστική της αντιπολίτευσης «θα έπρεπε να καταργηθεί όχι μόνο το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Φαρμακείο και το Συσσίτιο, αλλά και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι μειωμένες τιμές στα δημοτικά τέλη για τα ευάλωτα νοικοκυριά».

«Άραγε, θα πουν στους ανθρώπους με αναπηρία που περιμένουν το «Βοήθεια στο Σπίτι» ότι πρέπει να περιμένουν την… ανάπτυξη για να πλυθούν, να φάνε ή να πάρουν τα φάρμακά τους; Θα πείτε στους χαμηλοσυνταξιούχους που με το ζόρι πληρώνουν το ρεύμα, ότι οι μειωμένες χρεώσεις στα δημοτικά τέλη είναι περιττές, γιατί «αύριο θα έρθουν επενδύσεις»;» καταλήγει με νόημα η Δημοτική Αρχή.

Εφημερίδα «Συνείδηση»