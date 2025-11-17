Ξηρόμερο: Εκδήλωση από τα 200 χρόνια της Ναυμαχίας του Δραγαμεστού, στον Αστακό

200 χρόνια από τη Ναυμαχία Δραγαμεστού και στον Αστακό θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 Πνευματικό Κέντρο

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

17:30

Χαιρετισμοί.

«Ξενάγηση στη άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Παραδοσιακές ενδυμασίες από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Παράδοσης και Λαογραφίας Κατοχής Μεσολογγίου και περιγραφή από τον ιδρυτή Ελληνοράπτη κ. Νικόλα Παλακίδα.

Παρουσίαση όπλων της Επανάστασης του 1821 από τους ερευνητές και συλλέκτες κ. Θοδωρή Κωτσάκη και κ. Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλάκο.

Ομιλία με θέμα «Το Χρονικό της Ναυμαχίας του Δραγαμέστου», από τον κ. Ηλία Υφαντή, Διδάκτωρ Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών.

Ομιλία με θέμα «200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – 200 χρόνια από τη Ναυμαχία του Δραγαμέστου» από τον Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνα Β. Διαμαντόπουλο

Ομιλία με θέμα «Η Ναυμαχία του Δραγαμέστου και η γενικότερη συνεισφορά της Ύδρας στην Επανάσταση του 1821», από τον Δήμαρχο Ύδρας και Αναπληρωτή Καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων κ. Γεώργιο Ε. Κουκουδάκη.

19:30

Αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Δραγαμέστου, Παραλία Αστακού.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 Παραλία Αστακού.

10:00 Τέλεση Δοξολογίας στο Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

10:30 Παρέλαση μαθητών και μελών Εθελοντικών Συλλόγων και Ομάδων Αναβίωσης, Κατάθεση Στεφάνων.

11:30 Παρουσίαση Παραδοσιακών Χορών και δράσεων των Εθελοντικών Συλλόγων και Ομάδων Αναβίωσης.

Τελετάρχης: Ζαγκότας Βασίλειος.