Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

Ξηρόμερο: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Ιατρικό Ιατρείο στο Αρχοντοχώρι

Οι Κινητές Μονάδες Υγείας,θα βρίσκονται στο Αρχοντοχώρι για προληπτικές εξετάσεις και ενημέρωση για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στο Αρχοντοχώρι, στο Αγροτικό Ιατρείο, τη
Δευτέρα 3/11, από 9:00 έως 11:00.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:
• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα
• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
• Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων.
Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό – ενημερωτικό χαρακτήρα.

Η Επόπτρια Ιατρός,
Μαρία Τικιστιρμά

