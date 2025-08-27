Ξηρόμερο: Δημοτικές κόντρες για το κουπόνι στη συναυλία του APON

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ξηρομέρου Απόστολος Πανταζής επανήλθε στην κριτική προς την Δημοτική Αρχή αυτή τη φορά με αφορμή την επικείμενη συναυλία του APON, στην οποία θα υπάρχει κουπόνι για την ενίσχυση του πληγέντος από φωτιά Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

Ο κ. Πανταζής ρωτά αν το κουπόνι στην είσοδο της συναυλίας είναι υποχρεωτικό και αν ο καλλιτέχνης θα λάβει αμοιβή από το δήμο και από την Περιφέρεια, που είναι συνδιοργανωτής της συναυλίας.

«Διάθεση να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα στη φιλανθρωπία», βλέπει από τη μεριά της απαντώντας η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου και με νόημα κάνει λόγο για «οντότητες που εμφανίζονται ως χορηγοί, με απώτερο σκοπό την εξαγορά συνειδήσεων και τη μετατροπή της κοινωνικής προσφοράς σε εργαλείο προσωπικής προβολής».

Η ανακοίνωση του κ. Πανταζή:

Κατόπιν από οχλήσεις πολλών δημοτών που με ρωτούσαν για την συναυλία του καλλιτέχνη Παναγιώτης Σακάτος γνωστός ως APON θέλω να σας θέσω τα εξής ερωτήματα και παρακαλώ να μου απαντήσετε:

– Μπορεί η δημοτική αρχή υπεύθυνα να απαντήσει αν το κουπόνι στην είσοδο της

συναυλίας είναι υποχρεωτικό ή όχι. – Ποιος συλλογικό όργανο αποφάσισε το ύψος του κουπονιού ;; – Η περιφέρεια ,η οποία είναι συ διοργανώτρια συμφωνεί για το κουπόνι και για το ποσό αυτό ;; – Τα έσοδα από την συναυλία πως θα αποδοθούν στην εκκλησία ;;;ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί; – Τι ισχύει φορολογικά;

Θέλω να σας επισημάνω πως καλό είναι η πολιτική να μην χρησιμοποίει την εκκλησία μας

Τέλος, καλό είναι να διαχωρίζεται ξεκάθαρα ο ρόλος της Εκκλησίας από αυτόν της Πολιτικής, με σεβασμό και στους δύο θεσμούς.

Η Εκκλησία αποτελεί θεσμό πνευματικό και κοινωνικό, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων.

Ο καλλιτέχνης θα λάβει αμοιβή από το δήμο και από την Περιφέρεια,(παρακαλώ διευκρινίστε σε περίπτωση που κάνω λάθος) δηλαδή θα πληρωθεί από τους πολίτες από το υστέρημα τους, αφού η συναυλία ΔΕΝ είναι δωρεάν, πως είναι δυνατόν να ζητάμε από τους ίδιους πολίτες να πληρώσουν επιπλέον χρήματα;»

Η απάντηση του δήμου Ξηρομέρου:

«Στην εποχή μας, ο όρος «χορηγός» έχει κακοποιηθεί. Δεν μιλάμε πάντα για ανθρώπους που δρουν ανιδιοτελώς, αλλά για οικονομικές οντότητες που εμφανίζονται ως χορηγοί, με απώτερο σκοπό την εξαγορά συνειδήσεων και τη μετατροπή της κοινωνικής προσφοράς σε εργαλείο προσωπικής προβολής.

Η «χορηγία» αντιμετωπίζεται ως ιδιότυπη επένδυση, που πρέπει κάποτε να αποδώσει πολλαπλάσια σε πολιτική επιρροή, σε δημόσιες σχέσεις, σε ψήφους. Δυστυχώς, στο Ξηρόμερο το ζήσαμε.

Η υποκρισία αποκαλύπτεται όταν οι ίδιοι οι «ευεργέτες» επιχειρούν να παρεμβαίνουν ακόμη και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη στήριξη τοπικών αναγκών – όπως η οικονομική ενίσχυση για την αποπεράτωση του πυρόπληκτου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

Αντί να σταθούν αρωγοί, θέτουν ερωτήματα με ύφος «ελεγκτή» που φανερώνει όχι αγωνία για τη διαφάνεια, αλλά διάθεση να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα στη φιλανθρωπία.

Αναμφίβολα, οι διαδικασίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες και διαφανείς. Όμως, όταν τα ερωτήματα αυτά τίθενται όχι από τους πολίτες αλλά από εκείνους που έχουν μάθει να διαφημίζουν κάθε «δωρεά» τους με ανώνυμα τρολ και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις από μικροφώνου, τότε το πραγματικό κίνητρο είναι άλλο: να εμποδιστεί η αυθεντική, συλλογική, κοινωνική προσφορά που δεν ελέγχεται από τους ίδιους.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι δράσεις αλληλεγγύης, η ανιδιοτελής προσφορά πρέπει να μείνουν ελεύθερες από την πίεση εκείνων που βλέπουν την κοινωνία και τις δωρεές σαν μέσο πολιτικής ανέλιξης. Η πραγματική φιλανθρωπία δεν χρειάζεται αποκλειστικότητες. Χρειάζεται διαφάνεια, συμμετοχή και αληθινό ενδιαφέρον για το κοινό καλό».

Δείτε την αφίσα:

Εφημερίδα «Συνείδηση»