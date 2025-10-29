Ξηρόμερο: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ σε Μύτικα και Φυτείες – «Πλήγμα για τους κατοίκους και την ύπαιθρο»

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης για το επικείμενο κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Μύτικα και Φυτείες, τονίζοντας ότι πρόκειται για πλήγμα για τους κατοίκους και την ύπαιθρο.

«Αυτή η αρνητική εξέλιξη ,έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποφάσεων που κατά το παρελθόν αποξήλωσαν βασικές υπηρεσίες από την επαρχία, δημιουργώντας αρνητικό πλαίσιο και κοινωνικές ανισότητες», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ξηρομέρου .

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Τριανταφυλλάκης αναφέρει:

Με ανάμεικτα αρνητικά συναισθήματα πληροφορούμαστε την επικείμενη αναστολή λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ στην ελληνική επικράτεια. Σε αυτήν την λίστα αναφέρονται τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ Φυτειών και Μύτικα στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου.

Από τον Δεκέμβριο του 2020, η ΕΕΣΥΠ Α.Ε. κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Η ΕΕΣΥΠ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), γνωστή και ως Growthfund/Υπερταμείο αποτελεί μια εταιρεία συμμετοχών με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) είναι ο καθολικός πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους αλλαγές, που σχετίζονται με τον κοινωνικοοικονομικό ιστό του Δήμου μας , μας βρίσκει σθεναρά αντίθετους, αφού αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τους κατοίκους μας και συμβάλει περαιτέρω στον αποκλεισμό και στην απερημοποίηση των αγροτικών περιοχών.

Τέλος , κρίνεται σκόπιμο , πριν από οποιαδήποτε τέτοια απόφαση να προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα του οίκου τους και να εξευρεθούν οι βέλτιστες λύσεις .

Σύμφωνα με την νομοθεσία (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4053. ΦΕΚ Α’ 44/07-03-2012):

Στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, παρέχεται μονίμως και σε τιμές προσιτές, καθολική υπηρεσία, συγκεκριμένης ποιότητας, ως κατωτέρω ορίζεται.

Το δικαίωμα των χρηστών να λαμβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται:

α) Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες.

β) Με την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.

γ) Με την πραγματοποίηση μιας (1) περισυλλογής και μιας (1) διανομής την ημέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.

Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές και ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης σε κάθε οικισμό στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το μέρος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας, τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τα ίδια τα ΕΛΤΑ στον ιστότοπο τους αναφέρουν ρητά :

Η παροχή καθολικών υπηρεσιών καθορίζει το χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, ως προς τη θέση τους και το ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης απέναντι στο κράτος για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής ποιότητας και σε προσιτές τιμές για το σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου, είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα, με περισσότερα από 800 σημεία εξυπηρέτησης.

Με αυτόν τον τρόπο, συνομολογείται από τον ίδιο τον φορέα , η σπουδαιότητα της διατήρησης των φυσικών καταστημάτων ΕΛΤΑ .