Ξηρόμερο: 19χρονη «αρχόντισσα των βουνών» πρωταγωνίστησε σε ντοκιμαντέρ με το κοπάδι της και βραβεύτηκε

«Η ζωή στα βουνά ισοδυναμεί με ελευθερία και αυθεντικότητα» για την «αρχόντισσα των βουνών» στο Ξηρόμερο που αποφάσισε να ασχοληθεί με την παραδοσιακή βουνίσια κτηνοτροφία και πρωταγωνίστησε σε ντοκιμαντέρ.

Πρόκειται για την Παρασκευή Κακούρη, μόλις 19 χρόνων, από το Αρχοντοχώρι που τιμήθηκε από το Δήμο Ξηρομέρου στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου.



Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Δήμου Ξηρομέρου για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Κινηματογράφου, με θέμα την

ανάδειξη των νέων που επιμένουν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Η βραδιά έκλεισε με συγκινησιακή κορύφωση, καθώς ο Δήμαρχος Ξηρομέρου βράβευσε την 19χρονη πρωταγωνίστρια της προβολής, την κτηνοτρόφο Παρασκευή από το Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου.

Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ξηρομέρου, περιλάμβανε ομιλίες από τον Δήμαρχο και εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων, οι οποίοι

τόνισαν τη σημασία της 7ης Τέχνης ως γέφυρας πολιτισμού και την ανάγκη στήριξης της ορεινής υπαίθρου.

Η Τιμή στην Νεολαία και την Παράδοση Κεντρικό σημείο της βραδιάς αποτέλεσε η προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «19 χρονών και αρχόντισσα στα βουνά με το κοπάδι της», το οποίο παρουσίαζε τη ζωή και τις επιλογές της 19 ετών Παρασκευής Κακούρη, μιας νέας κοπέλας που επέλεξε να ασχοληθεί με την παραδοσιακή βουνίσια κτηνοτροφία,

δηλώνοντας πως η ζωή στα βουνά ισοδυναμεί με ελευθερία και αυθεντικότητα.

Στο τέλος της προβολής, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, ευχαρίστησε τους δημιουργούς της ταινίας και απένειμε τιμητική πλακέτα στην Παρασκευή, αναγνωρίζοντας το ήθος, την επιμονή και την έμπνευσή που προσφέρει σε όλους τους νέους.

«Η Παρασκευή, είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι η παράδοση και η αγάπη για τον τόπο δεν είναι κάτι παρωχημένο, αλλά είναι η βάση για ένα δυνατό και βιώσιμο μέλλον. Όλοι εμείς στον Δήμο Ξηρομέρου στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νέο που επιλέγει να δώσει ζωή και πνοή στα χωριά μας και ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτήν την ταινία», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Η γιορτινή βραδιά ολοκληρώθηκε με τον πιο παραδοσιακό τρόπο: με την παρουσίαση τοπικής μουσικής παράδοσης από τους μαθητές του χωριού Αρχοντοχώρι, οι οποίοι με τη

ζωντανή εκτέλεση παραδοσιακών σκοπών έδωσαν τον τόνο της αισιοδοξίας και απέδειξαν ότι η πολιτιστική κληρονομιά περνά με επιτυχία στις επόμενες γενιές.

Ο Δήμος Ξηρομέρου ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους δημότες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Την εκδήλωση συντόνισε με επιτυχία η κ. Χαρίτου Παρθενία πρόεδρος της Μη Κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΠΠΙ-ΔΡΟΥΜΕ.