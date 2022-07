Ξετρελαμένος ο Μάτζικ Τζόνσον με την Ελλάδα – Φόρεσε ασπίδα και αποθέωσε την Ακρόπολη

Ο θρύλος του NBA έχει ξετρελαθεί με τις ομορφιές της χώρας μας και συνέχει την εκθειάζει στα social media.

Ο 67χρονος αθλητής και η γυναίκα του Κούκι εκτός από τα ελληνικά νησιά απόλαυσαν και την Αθήνα.

Ο Μάτζικ Τζόνσον επισκέφτηκε την Ακρόπολη και μοιράστηκε την εμπειρία του.

«Σήμερα είχα μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου, γεμάτη με τόση βιβλική ιστορία. Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη της Αθήνας, μια οχυρωμένη ακρόπολη που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με τέσσερις ναούς. Είδαμε ιστορικά ορόσημα, όπως τον Παρθενώνα, που ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο το 447 π.Χ., τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς Νίκης που χτίστηκε το 431 π.Χ., το Ερέχθειο και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού που χτίστηκε το 174 μ.Χ» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάτζικ Τζόνσον.

Many of the original buildings of the Acropolis were destroyed or repurposed. After Rome converted to Christianity in the 6th century AD many Acropolis temples became Christian churches. It was eye-opening to learn about the history of the city & gain so much biblical context! pic.twitter.com/ypepoRYS5n

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022