Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου που προφυλακίστηκε για τη φωτιά στην Πάτρα: «Βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή»

Κατηγορώ από τους γονείς του 25χρονου που προφυλακίστηκε για τη φωτιά στην Πάτρα στην περιοχή του Γηροκομειού στις 12 Αυγούστου. Ο πατέρας και η μητέρα του νεαρού μίλησαν την Παρασκευή (22.08.2025) και κατήγγειλαν μεθοδεύσεις και απόκρυψη στοιχείων.

Εκτός από τον 25χρονο, στη φυλακή βρίσκεται και ο 21χρονος φίλος του, που είχε προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα.

Ο πρώτος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως ήταν εκεί ως εθελοντής.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια και τον χειροκροτούσαν, επαναλαμβάνουν μιλώντας στον Alpha πως ο γιος τους είναι αθώος.

«Όποιος έχει δει σας παρακαλώ το παιδί μου να δίνει νερό, στο Γηροκομειό, ας έρθει να μιλήσει με τον δικηγόρο μας. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Σας παρακαλώ ελάτε να βοηθήσετε το παιδί μου», λέει ο πατέρας και η μητέρα του 25χρονου.

newsit.gr