Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης – «Οκτώ χρόνια περιμένω δικαίωση»

Σε κλάματα ξέσπασε η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, λίγο πριν τη δίκη για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας, που συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Η γνωστή influencer έφτασε το πρωί της Παρασκευής (28.11.25) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 8.30 και σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι επιθυμεί δικαίωση για την ίδια και τιμωρία για τους δύο κατηγορούμενους που κάθονται στο εδώλιο.

Ειδικότερα δήλωσε:

«Περιμένω οχτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει βαθιά το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι. Αν για κάτι τόσο ξεκάθαρο δεν έχω καταφέρει ακόμη να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να βρει τη δύναμη να παλέψει.

Όσο κι αν προσπαθώ να κάνω ότι δεν έχει συμβεί, κάθε μέρα μου το υπενθυμίζουν με υβριστικά σχόλια. Οτιδήποτε έχω καταφέρει μέχρι σήμερα επισκιάζεται από αυτό το βίντεο. Εύχομαι να μπορέσω να βάλω μια τελεία σε όλο αυτό. Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα.»

Υπενθυμίζεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε – μετά από αναβολές – στις 10 Νοεμβρίου και η αποδεικτική διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Πρώτη ως μάρτυρας είχε καταθέσει η Ιωάννα Τούνη ενώ σήμερα θα εξεταστούν υπόλοιποι μάρτυρες.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η instagrammer είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη.

Πηγή: protothema.gr