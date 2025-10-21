Ξέσπασε ο πατέρας της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα - "Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στην κόρη μου είπαν δεν είναι ταξί"

Ξέσπασε ο Σάκης Γρίβας, πατέρας της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα, για την αντίθεση στη μεταχείριση της κόρης του και της Δέσποινας Βανδή από την αστυνομία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε με τη μεταφορά της Βανδή σε συναυλία με περιπολικό.

Ο ίδιος αναρωτήθηκε γιατί δεν παρέχεται η ίδια προστασία και για την κόρη του, η οποία είχε ζητήσει τη συνοδεία περιπολικού προκειμένου να επιστρέψει σπίτι της, φοβούμενη για την ασφάλειά της λόγω απειλών από τον πρώην σύντροφό της.

Δέσποινα Βανδή: Μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε (βίντεο)

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. «Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε

Σημειώνεται, ότι η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της, όταν έσκασε το λάστιχο του οχήματος στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα η μεταφορά της στο ξενοδοχείο, όπου θα έμενε, να γίνει με περιπολικό της αστυνομίας.

Η Κυριακή Γρίβα είχε ζητήσει αντίστοιχη βοήθεια από την αστυνομία, καθώς φοβόταν για τη ζωή της, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί», με αποτέλεσμα λίγα λεπτά αργότερα να δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από αστυνομικό τμήμα.

