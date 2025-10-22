Ξέσπασε ο Λιάγκας για το περιπολικό που έγινε «ταξί» - «Δυσκολεύομαι πολύ, η Βανδή είναι φίλη μου»

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας την 21η Οκτωβρίου στο «Πρω1νό», με αφορμή τη φίλη του, Δέσποινα Βανδή και την ΕΛΑΣ για το περιπολικό που έγινε «ταξί».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε ένα βίντεο, στο οποίο απεικονίζει περιπολικό της Αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, μετά από πρόβλημα στο Ι.Χ. όπου επέβαινε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στη Χαλκιδική, όταν η τραγουδίστρια ταξίδεψε εκεί για να πραγματοποιήσει μια συναυλία.

Το αυτοκίνητο που την πήγαινε προς το ξενοδοχείο της, έπαθε λάστιχο και τότε ένα περιπολικό με δυο αστυνομικούς προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη μεταφορά της.

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ.

Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου.

Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το Υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

Λυπάμαι που το κάνω αυτό γαμ@το. Αν η κυρία Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και όλοι εμείς που θα έσκασε το λάστιχο δεύτερης.

Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Όλος τυχαίως περνάει ένα περιπολικό.

Με την καλή του την καρδιά, ο Αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο.

Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο.

Δείτε το βίντεο. Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει κάνει τίποτα.

Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει να έχει κάνει κάτι ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων.

Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική! Τρελαίνομαι τώρα.

Της ανοίγει ο Αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα.

Αυτό για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα κύριε Χρυσοχοΐδη», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν είναι βίντεο κλιπ. Μακάρι να ήταν βίντεο κλιπ.

Σ’ αυτή την οικογένεια τελικά υπάρχει πάρα πολλή αφέλεια.

Δείτε το βίντεο:

Δε νομίζω ότι γνώριζε τον κανονισμό η Δέσποινα. Είναι βλακεία.

Οι Αστυνομικοί διασμολάγνοι, προφανώς έβγαλαν και selfie μαζί με τη Δέσποινα Βανδή.

Η Δέσποινα τη πάτησε. Κακώς μπήκε», είπε ακόμη.