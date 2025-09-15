Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών: Τα πρόσωπα πίσω από το μεγάλο γεγονός

Το ευχαριστήριο της διοργάνωση για το Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών, το ιστορικό της εκδήλωσης και τα πρόσωπα πίσω από το μεγάλο γεγονός.

Η ανακοίνωση:

Το Φετινό Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κόσμος απ' όλο το νομό και πέρα από αυτόν, βρέθηκε στην ιστορική κωμόπολη της Κατοχής για να δοκιμάσει τις τοπικές ποικιλίες κρασιού που μέσω της παραδοσιακής αμπελουργίας στην περιοχή διατηρήθηκαν αναλλοίωτες από την αρχαιότητα έως σήμερα, να γευτεί λαχταριστά εδέσματα με ζωντανή μουσική και χορό.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τα ξημερώματα αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό! Χάρη στην άριστη συνεργασία μεταξύ του Συλλόγου Οινοπαραγωγών Κατοχής «Οινέας» Οινοπαραγωγοί Κατοχής που διέθεσε αρίστης ποιότητας κρασί, του οργανισμού «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ που οργάνωσε την προβολή και την επικοινωνία της εκδήλωσης και συγκέντρωσε πόρους, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Συλλόγου Γυναικών Κατοχής «Αλθαία» που με μεράκι προετοίμασε τα τοπικά εδέσματα και τα προσέφερε στο κοινό, των Χορευτικών Τμημάτων Α.Σ Αχελώος και Χορευτικός Σύλλογος Νεοχωρίου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» που υπό τη μουσική της μπάντας του ταλαντούχου Βαγγέλη Μιμή διασκέδασαν το κοινό, του Συλλόγου Νεολαίας Κατοχής που βοήθησε στην τεχνική προετοιμασία και πλήθος εθελοντών το Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή θεσμό και αδιαμφισβήτητα στο μεγαλύτερο γεγονός του φθινοπώρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Εκ μέρους της διοργάνωσης εκφράζουμε λοιπόν τις βαθύτατες ευχαριστίες προς όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία και τη συμμετοχή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Φεστιβάλ με ακόμη περισσότερες συμμετοχές και δρώμενα! Πάμε να δούμε τώρα το ιστορικό του Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών και τα πρόσωπα πίσω από τη μεγάλη διοργάνωση

Το Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια όταν ο εμπνευστής της εκδήλωσης και εκπαιδευτικός Επαμεινώνδας Πανάς παρακινούμενος από αγάπη για την αμπελουργία αλλά και θέληση για ανάδειξη της σχέσης της Αμπέλου με την περιοχή «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών» εξέφρασε την ιδέα της διοργάνωσης μιας γιορτής αφιερωμένης στον οίνο και τα υποπροιόντα του, στον Ζαφείρη Καραβία, Πρόεδρο της «Οινιαδών Ανάπτυξις» - ΑΜΚΕ και τον Γιάννη Ρόμπολα τέως Πρόεδρο της Κοινότητας Κατοχής και Οινοπαραγωγό οι οποίοι αγκάλιασαν την ιδέα με ενθουσιασμό.

Οι τρείς άνδρες χωρίς να χάσουν χρόνο, έχοντας στη διάθεση τους μόλις λίγες μέρες, προσέγγισαν οινοπαραγωγούς, εκπροσώπους φορέων, ενεργούς πολίτες καθώς και το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, παρακινώντας τους να συνεισφέρουν στο βαθμό που μπορούσαν στη διοργάνωση. Οι Οινοπαραγωγοί δέχθηκαν την πρόταση με προθυμία και έσπευσαν να προσφέρουν τη βοήθεια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον πρώτο χρόνο του Φεστιβάλ μια ομάδα ενεργών πολιτών που συγκεντρώθηκε έφτιαξε αυτοσχέδιους πάγκους, έφερε έπιπλα και μηχανήματα από τα σπίτια τους και διέθεσαν από το χρόνο και το υστέρημα τους προκειμένου το Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών να γίνει πραγματικότητα. Οι γυναίκες της Κατοχής έσπευσαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες μαγειρεύοντας με δικά τους έξοδα τοπικές συνταγές βασισμένες στον οίνο και τα υποπροϊόντα του.

Αδιαμφισβήτητα το πρώτο Φεστιβάλ Οίνου Οινιάδων τράβηξε την προσοχή της περιοχής και χαρακτηρίστηκε ως πολλά υποσχόμενη εκδήλωση άμεσα συνυφασμένη με την τοπική παραγωγή και την παράδοση.

Ακολούθησαν δύο ακόμη Φεστιβάλ, με την εκδήλωση να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και νέους συλλόγους να συμμετέχουν επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και αναβαθμίζοντας ποιοτικά τη γιορτή. Παράλληλα γεννήθηκε ο Σύλλογος Οινοπαραγωγών Κατοχής «Οινέας» με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον.

Μέχρι που φέτος, στο 4 ο κατά σειρά Φεστιβάλ Οίνου, η εκδήλωση αισθητά αναβαθμισμένη, προκάλεσε το ενδιαφέρον περισσότερων παραγωγών, προσέλκυσε φίλους του οίνου και της αμπελουργίας από μέρη ακόμη και εκτός νομού, χιλιάδες ντόπιους όλων των ηλικιών, αιρετούς και στελέχη της αυτοδιοίκησης ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την πολιτιστική δραστηριότητα στις Οινιάδες, που πλέον φιλοξενούν μεγάλες διοργανώσεις ποικίλης θεματολογίας όπως το Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Οινιαδών, το Acheloos Run, το Kite Surf Festival και άλλα γεγονότα που αναδεικνύουν τον τόπο και δημιουργούν νέες προοπτικές ανάδειξης και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων.