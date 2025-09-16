Ξενοκράτειο Μεσολογγίου: Την Τετάρτη η ειδική εκδήλωση για τις πολιτιστικές διαδρομές

Την Τετάρτη στο Μεσολόγγι θα παρουσιαστούν στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο οι πολιτιστικές διαδρομές του Υπουργείου Πολιτισμού σε ειδική εκδήλωση.

Σε σχετική ανακοίνωση του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρεται:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου και οι διαδρομές που αφορά είναι:

- Ο Δρόμος προς την Δύση. Από τον Όμηρο στον Θερβάντες

- Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά την Μυκηναϊκή Εποχή (2 χιλιετία π. Χ. )

Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αντιπεριφέρεια Τουριστικής Ανάπτυξης).

Δείτε την πρόσκληση:

16 Σεπ 2025

